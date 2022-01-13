28日，市委书记江凌带队调研市级医院建设运营工作，强调要毫不动摇把公益性写在医疗卫生事业的旗帜上，优化医疗资源布局，提升诊疗水平和服务能力，推动医疗卫生事业高质量发展，更好满足人民群众卫生健康需求。

优化资源布局 提升服务能力

更好满足人民群众卫生健康需求

江凌带队调研市级医院建设运营工作 徐衣显参加

28日，市委书记江凌带队调研市级医院建设运营工作，强调要毫不动摇把公益性写在医疗卫生事业的旗帜上，优化医疗资源布局，提升诊疗水平和服务能力，推动医疗卫生事业高质量发展，更好满足人民群众卫生健康需求。

加快建设一批高水平医院，引进高端医疗资源，打造国家区域医疗中心，是全方位提升洛阳医疗卫生水平的重要抓手。江凌先后察看北京东直门医院洛阳医院(市中医院伊滨院区)、西交大二附院洛阳医院(市中心医院伊滨院区)、万安医院等工程建设情况，了解建设进度，指出存在问题，对做好下步工作提出具体要求。他强调，北京东直门医院洛阳医院要尽快高质量完成一期建设，及早启动二次医疗专业设计，为东直门医院专家来洛工作和生活创造条件、提供服务，确保高质量按期交付运营；要按照“大专科+小综合、中西医结合、医养结合”定位，抢抓与北京东直门医院合作机遇，深入学理念、学方法、引人才，加快建立现代医院制度，发挥好国家区域医疗中心作用。西交大二附院洛阳医院要科学论证设施布局，倒排时间节点，优化施工组织，加快建设速度，加强工程监管，统筹好主体工程和配套设施建设，力争早日完工投用。万安医院要尽快细化确定医院功能定位，优化调整内部结构，加强市内资源统筹，积极引进高端医疗资源，努力发挥最大效益。他要求，项目设计单位要切实提升专业水平，结合各医院功能定位，学习借鉴国内高水平医院建设经营经验，拿出更专业、更具体、更细致的方案，加派人员，驻点指导，确保把每个医院都打造成精品工程，更好适应现代化医院就诊需求。

江凌深入市第五人民医院太康路院区、伊洛医院、省第二儿童医院等地，察看医院基础设施建设、日常管理运行、医疗能力建设情况，听取医院建设发展工作汇报。他指出，要强化改革思维，统筹提升基础设施和诊疗技术水平，调整优化功能结构和流程走线，不断提高医院建设管理运营水平，更好满足市民群众就医需求。

江凌还来到河科大一附院开元院区，听取医院功能分区优化提升情况汇报，实地察看最新引进的诊疗设备，了解肿瘤医院建设进展情况。他指出，河科大一附院要按照全国一流医院标准加快建设发展步伐，发挥科研教学优势，把基础研究与临床应用更好结合起来，实现教学、科研与临床的良性互动，进一步提升在全省、全国的影响力，为洛阳市民提供更多高品质医疗卫生服务。

调研中，江凌听取我市医院资源布局优化调整情况汇报。他指出，要着力推动中心城区优质医疗资源扩容和区域均衡布局，全方位提升医疗卫生水平，更好发挥副中心城市在卫生健康领域的辐射带动作用。要推动三级医院做强做精，更好满足洛阳乃至豫西地区群众就近享受高水平医疗服务的需求；推动二级医院提档升级，整合盘活资源，提升综合服务功能；推动专科医院突出特色、发挥优势、错位发展，既要打造一批国家级、省级重点专科，又要因地制宜提升综合诊疗服务水平；引导鼓励民营医院发展高水平专科，在康养结合、老年病诊疗等方面更好发挥优势；优化社会卫生服务中心布局，不断提升基层医疗卫生服务能力。

徐衣显、王军、贺敏等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)