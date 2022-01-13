洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌带队调研市级医院建设运营工作 徐衣显参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.28 19:47

优化资源布局 提升服务能力
更好满足人民群众卫生健康需求
江凌带队调研市级医院建设运营工作 徐衣显参加

　　28日，市委书记江凌带队调研市级医院建设运营工作，强调要毫不动摇把公益性写在医疗卫生事业的旗帜上，优化医疗资源布局，提升诊疗水平和服务能力，推动医疗卫生事业高质量发展，更好满足人民群众卫生健康需求。

　　加快建设一批高水平医院，引进高端医疗资源，打造国家区域医疗中心，是全方位提升洛阳医疗卫生水平的重要抓手。江凌先后察看北京东直门医院洛阳医院(市中医院伊滨院区)、西交大二附院洛阳医院(市中心医院伊滨院区)、万安医院等工程建设情况，了解建设进度，指出存在问题，对做好下步工作提出具体要求。他强调，北京东直门医院洛阳医院要尽快高质量完成一期建设，及早启动二次医疗专业设计，为东直门医院专家来洛工作和生活创造条件、提供服务，确保高质量按期交付运营；要按照“大专科+小综合、中西医结合、医养结合”定位，抢抓与北京东直门医院合作机遇，深入学理念、学方法、引人才，加快建立现代医院制度，发挥好国家区域医疗中心作用。西交大二附院洛阳医院要科学论证设施布局，倒排时间节点，优化施工组织，加快建设速度，加强工程监管，统筹好主体工程和配套设施建设，力争早日完工投用。万安医院要尽快细化确定医院功能定位，优化调整内部结构，加强市内资源统筹，积极引进高端医疗资源，努力发挥最大效益。他要求，项目设计单位要切实提升专业水平，结合各医院功能定位，学习借鉴国内高水平医院建设经营经验，拿出更专业、更具体、更细致的方案，加派人员，驻点指导，确保把每个医院都打造成精品工程，更好适应现代化医院就诊需求。

　　江凌深入市第五人民医院太康路院区、伊洛医院、省第二儿童医院等地，察看医院基础设施建设、日常管理运行、医疗能力建设情况，听取医院建设发展工作汇报。他指出，要强化改革思维，统筹提升基础设施和诊疗技术水平，调整优化功能结构和流程走线，不断提高医院建设管理运营水平，更好满足市民群众就医需求。

　　江凌还来到河科大一附院开元院区，听取医院功能分区优化提升情况汇报，实地察看最新引进的诊疗设备，了解肿瘤医院建设进展情况。他指出，河科大一附院要按照全国一流医院标准加快建设发展步伐，发挥科研教学优势，把基础研究与临床应用更好结合起来，实现教学、科研与临床的良性互动，进一步提升在全省、全国的影响力，为洛阳市民提供更多高品质医疗卫生服务。

　　调研中，江凌听取我市医院资源布局优化调整情况汇报。他指出，要着力推动中心城区优质医疗资源扩容和区域均衡布局，全方位提升医疗卫生水平，更好发挥副中心城市在卫生健康领域的辐射带动作用。要推动三级医院做强做精，更好满足洛阳乃至豫西地区群众就近享受高水平医疗服务的需求；推动二级医院提档升级，整合盘活资源，提升综合服务功能；推动专科医院突出特色、发挥优势、错位发展，既要打造一批国家级、省级重点专科，又要因地制宜提升综合诊疗服务水平；引导鼓励民营医院发展高水平专科，在康养结合、老年病诊疗等方面更好发挥优势；优化社会卫生服务中心布局，不断提升基层医疗卫生服务能力。

　　徐衣显、王军、贺敏等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌深入中心城区检查城市防汛工作
  • 徐衣显与红星美凯龙集团总裁蒋小忠举...
  • 超额完成！洛阳石化发布上半年经营“...
  • 最新！洛阳终止防汛三级应急响应
  • 环都市区城市提质“两个建设、三个改...
  • “洛阳创新”打造国内量产装机最长海...
  • 瀍河区熙春片区：小区面貌新 生活更舒适
  • 加快创新研发 产品畅销国内外
  • 压实防汛主体责任 积极应对本轮汛情
  • 以案释法：市民告婚庆公司，获赔精神...
    		•
    百姓呼声
    今年大病医保缴费的截止时间为9月30日
    隋唐大运河文化博物馆预约难？官方回应
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    向交通警察致敬

    练为战

    暴雨考验

    电闪雷鸣
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605