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江凌深入中心城区检查城市防汛工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.28 01:55

江凌深入中心城区检查城市防汛工作
强化部门联动 做好科学应对
坚决守住城市防汛安全底线

　　27日下午，我市部分地区出现强降雨。当晚，市委书记江凌深入中心城区检查城市防汛工作，强调各级领导干部要深入一线指挥调度，强化部门联动，做好科学应对，坚决守住城市防汛安全底线。

　　27日下午，市气象台发布暴雨红色预警，我市启动防汛三级应急响应，积极应对本轮强降雨带来的影响。

　　27日晚，江凌先后到地铁2号线文博园站、瀍涧大道定鼎路隧道积水点、启明北路下穿陇海铁路涵洞积水点、九都路定鼎立交桥积水点、龙门大道滨河南路口积水点等地，认真察看排水防涝情况，详细了解存在的问题，要求相关单位尽快拿出方案、整改到位。他指出，要提升城市排水设施设计标准，在易积水区域加粗雨水管网管径、加密下水口，有效打通“卡脖子”区段，全面提升应急排水能力，切实保障强降雨天气行人和车辆通行安全。各级党政主要负责同志要深入一线，实地摸排防汛工作薄弱点，及时排查风险隐患，有针对性地采取应对措施，扎实做好临机处置和转移避险工作。

　　检查期间，江凌详细了解我市应对强降雨天气的预报预警、应急处置等情况。他强调，要强化部门联动，完善强降雨天气应急管理调度机制，加强分析研判调度，及时、科学、有效指导各地各部门应对处置。要优化灾害性天气的气象预报预警方式，坚持移动端优先，提升预报预警时效性针对性。要细化暴雨灾害防御指南，确保一旦启动预警后，各地各部门能及时、有效执行。要加强应急响应机制宣传，使全社会能根据应急响应等级，及时采取相应措施，不断提升安全防范意识和避险自救能力。

　　王军、孙延文、张玉杰等参加检查活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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