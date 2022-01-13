26日下午，市委书记江凌与来洛考察的东莞市企业考察团举行工作会谈，就抢抓构建新发展格局战略机遇，聚焦产业发展风口，深化多领域务实合作进行沟通对接、达成广泛共识。

江凌与东莞市企业考察团举行工作会谈

徐衣显参加

26日下午，市委书记江凌与来洛考察的东莞市企业考察团举行工作会谈，就抢抓构建新发展格局战略机遇，聚焦产业发展风口，深化多领域务实合作进行沟通对接、达成广泛共识。

此次来洛考察的企业家有：东莞市金田纸业有限公司董事长欧阳忠、东莞市民盈集团股份有限公司董事长兼总裁钱超、广东光大企业集团有限公司董事长陈润光、东莞市天域半导体科技有限公司董事长李锡光、广东海富智能环保科技有限公司董事长欧顺畴、广东省半导体照明产业联合创新中心主任眭世荣、深圳觉馨医药科技有限公司总经理苏琴等。

江凌代表市委市政府对东莞市企业家组团来洛考察表示欢迎。他说，进入新发展阶段，市场主体投资正加快从以成本为取向的产业转移向以市场为取向的产业布局转变，从单一产业投资向双向产业共建转变。洛阳产业基础扎实、产业素养良好、人文底蕴厚重、生态环境宜居，在承接产业转移、汇聚创新人才等方面具有较为突出的比较优势。当前，洛阳聚焦第三代半导体材料等风口产业赛道，积极谋划打造十大重点产业集群，奋力在新一轮区域经济版图重构中换道领跑、乘势崛起。此次来洛考察的东莞市企业家长期以来脚踏实地深耕实体经济，不仅在传统产业上拥有深厚积累，而且积极抢占风口产业赛道，实现了快速发展。希望大家敏锐把握发展契机，加强项目对接，积极在洛布局，携手在新赛道上共享发展机遇、共创美好前景。洛阳将整合优质资源，创造良好条件，提供一流服务，全力支持企业家在洛安心投资创业。

参加会谈的东莞市企业家分别介绍了各自企业优势、未来产业布局和投资合作意向。大家纷纷表示，洛阳是客家祖根地，古今辉映的城市风貌、生态宜居的城市品质、蓬勃发展的新兴产业令人印象深刻。目前，洛阳市与东莞市企业界已经建立了良好的互动合作关系。下一步将深入了解洛阳，积极寻找机会，加快推动风口产业项目落地，为洛阳高质量发展和现代化建设贡献更大力量。

徐衣显、王军、张玉杰、魏险峰、任丽君等参加会谈。在洛期间，东莞市企业考察团还将深入部分县区和重点企业，实地考察对接，洽谈项目合作。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)