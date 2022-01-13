25日，全市巩固拓展脱贫攻坚成果整改推进会召开，深入贯彻落实全省2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推进会议部署要求，通报2021年度全市巩固脱贫成果考核评估情况，安排部署巩固拓展脱贫攻坚成果重点任务，坚决守牢不发生规模性返贫底线。市委书记江凌出席并讲话。市长徐衣显主持会议。

全市巩固拓展脱贫攻坚成果整改推进会召开

江凌讲话 徐衣显主持 杨骁参加

25日，全市巩固拓展脱贫攻坚成果整改推进会召开，深入贯彻落实全省2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推进会议部署要求，通报2021年度全市巩固脱贫成果考核评估情况，安排部署巩固拓展脱贫攻坚成果重点任务，坚决守牢不发生规模性返贫底线。市委书记江凌出席并讲话。市长徐衣显主持会议。

江凌指出，巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的基础前提。各级各部门要深刻领悟习近平总书记关于“三农”工作重要论述，正确把握巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴的关系，下更大力气巩固拓展脱贫攻坚成果，坚持问题导向，加强干部培训，做深做细工作，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。要抓好政策落实，用好中央、省、市一系列衔接帮扶政策，切实兜牢防返贫底线。要巩固产业发展成果，大力发展乡村特色产业，积极培育农民专业合作社，充分对接农村金融服务，强化农村劳动力技能培训，带动村集体和群众持续增收。要认真抓好防返贫动态监测，健全低收入人口常态化帮扶机制，提前研判返贫风险，及时纳入帮扶范围，精准制定针对性帮扶措施，实现监测对象返贫致贫风险动态清零。

江凌强调，巩固拓展脱贫攻坚成果，根本要靠全面推进乡村振兴。要深入研究把握市委乡村振兴“151”工作举措的逻辑关系，切实抓好乡村振兴基础性工作。把抓好“三清”作为基层治理的前提，确保今年实现行政村“三清”全覆盖，加快建强农村经济合作组织和村民自治组织，全面提升乡村治理水平。把抓好土地流转作为发展特色产业的前提，加快推动土地向村集体股份经济合作社流转，为乡贤返乡创业创造条件。把“达标村”创建作为乡村运营的前提，引入文明城市创建推进机制，分级分类开展“达标村”“示范村”“精品村”创建，改善人居环境，运营乡村资源，真正把乡村产业发展起来。把发展产业作为集镇建设的前提，在完善基础设施和公共服务的基础上，整合用好扶贫车间，大力发展劳动密集型产业，有效提升集镇承载能力，促进农村人口向集镇流动集聚。

江凌强调，推动落实市委乡村振兴“151”工作举措，要用好“五星”支部创建工作机制。要把建强支部作为创建基础，加强软弱涣散基层党组织整顿，以过硬支部建设引领乡村振兴，以工作实际成效衡量支部是否过硬。要整体推进“五星”支部创建，一体谋划、分步创建，既锻长板、又补短板，加快推动基层党建全面过硬。要把群众动员起来，充分调动群众参与的积极性主动性，凝聚争星晋级的强大合力。要把“五星”支部创建与推进市委乡村振兴“151”工作举措有机结合起来，确保乡村振兴各项举措落地落实。

江凌强调，全面推进乡村振兴，要压实乡镇工作责任。乡镇党员干部要始终把“三农”工作作为主责主业，把解决好“三农”问题作为出发点和落脚点，奋力谱写更加出彩“三农”篇章。要提升“三农”工作本领，强化做好群众工作、提升基层治理、发展乡村产业的能力水平，在乡村振兴一线锻炼成长、建功立业。要切实转变工作作风，坚决避免“交差思维”“堆盆景思维”“迎检思维”，养成深入具体研究工作的习惯，持续巩固拓展好脱贫攻坚成果，推动乡村振兴取得更大成效。

会议通报了2021年度全市巩固脱贫成果考核评估情况。伊川县、嵩县、市财政局、市金融工作局作了发言。

会议以视频形式召开，各县区设分会场。杨骁、王军、韩治群等在主会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧)