25日，市委民族工作会议召开，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，全面落实中央、省委民族工作会议精神，研究部署全市民族工作，扎实推进新时代党的民族工作高质量发展。

市委民族工作会议召开

以铸牢中华民族共同体意识为主线

推进新时代党的民族工作高质量发展

江凌讲话 徐衣显主持 杨骁、吴中阳、杨炳旭出席

25日，市委民族工作会议召开，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，全面落实中央、省委民族工作会议精神，研究部署全市民族工作，扎实推进新时代党的民族工作高质量发展。

市委书记江凌出席会议并讲话。市委副书记、市长徐衣显主持会议。杨骁、吴中阳、杨炳旭出席会议。

江凌指出，党的十八大以来，习近平总书记在继承我们党民族理论和民族政策的基础上，创造性提出一系列新思想新论断新要求，形成了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，为我们做好新时代党的民族工作提供了根本遵循。各级各部门要完整准确全面学习领悟习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，确保全市民族工作始终沿着正确方向前进。要坚定“四个自信”，坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路。要坚持以铸牢中华民族共同体意识为新时代党的民族工作的主线，推动各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。要正确处理民族工作中的重大关系，把增进共同性、尊重和包容差异性作为重要原则，推动各民族树立正确国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，坚定对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同。

江凌强调，要紧紧扭住重点任务，把铸牢中华民族共同体意识工作抓紧抓实。要着力构筑中华民族共有精神家园，加强社会宣传教育，注重抓好学校教育，传承弘扬优秀传统文化，在潜移默化中增强各族干部群众对中华民族的认同感归属感自豪感。要加快推动各民族共同发展共同富裕，因地制宜发展特色产业，持续改善生产生活条件，精准抓好扶危济困工作，确保改革发展成果更多更公平惠及各族群众。要持续促进各民族交往交流交融，积极构建相互嵌入式社会结构和社区环境，持续深化民族团结进步创建活动，加强少数民族流动人口服务管理，让各民族在中华民族大家庭中手足相亲、守望相助。要提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平，坚持依法治理民族事务，不断完善政策体系，重视少数民族群众信教工作，持续保障民族团结、巩固民族关系。要持续强化底线思维，构建风险隐患全流程管控闭环，坚决防范政治风险，坚决守好意识形态阵地，坚决防范重大案事件发生。

江凌强调，要加强党的领导，为推动民族工作高质量发展提供坚强保证。要强化政治引领，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党中央、省委关于民族工作的部署要求在洛阳不折不扣落到实处。要强化责任落实，形成党委统一领导、政府依法管理、统战部门牵头协调、民族工作部门履职尽责、各部门通力合作、全社会共同参与的工作格局。要强化基层基础，加强基层党员干部队伍建设，加强基层民族工作机构建设，确保党的民族理论和民族政策到基层有人懂、民族工作在基层有人抓、基层民族机构充分发挥作用。要强化队伍建设，打造高素质民族工作干部队伍，完善少数民族干部培养使用的政策机制和长远规划，引导和推动广大干部全面提高做民族工作的专业能力，不断开创我市民族工作高质量发展新局面。

瀍河回族区、市民宗局、市教育局、汝阳县三屯镇东保村作了交流发言。会议还进行了分组讨论。

会议以视频形式召开，各县区设分会场。相关市级领导，市直有关部门主要负责同志，驻洛高校党委主要负责同志等在主会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)