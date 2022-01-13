洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌到涧西区瀛洲街道调研信访工作并接待来访群众
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 18:22

江凌到涧西区瀛洲街道调研信访工作并接待来访群众
强化标本兼治 确保案结事了
提升基层治理能力现代化水平
杨骁参加

　　21日，市委书记江凌到涧西区瀛洲街道调研信访工作，研判调度重点信访案件，并接待来访群众。他强调，要始终站稳群众立场，着力控增量减存量，强化标本兼治，确保案结事了，不断提升基层治理能力现代化水平，为党的二十大胜利召开营造和谐稳定的社会环境。

　　江凌听取瀛洲街道党工委关于重点信访问题办理情况的汇报，并对涧西区相关信访案件进行研判调度。他指出，信访工作是党的群众工作的重要组成部分，要始终把解决群众诉求作为信访工作的核心，不断提升群众获得感满意度。要开展存量信访问题集中攻坚行动，围绕城乡建设、安置补偿等重点领域，深入研究问题，找准症结所在，用最便捷的方式推动问题有效解决，确保重点案件案结事了。要把信访工作作为城市治理的新课题，改革体制机制，提升服务水平，引导群众加强自我管理、自我服务、自我教育，不断推进基层治理体系、治理能力现代化。

　　江凌听取了2022年上半年我市信访工作情况汇报，对做好下步工作提出要求。他强调，要提高政治站位，充分认识做好信访工作对保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境的重要意义，加强研判调度，加强力量配备，加强跟踪督办，努力在一件件信访难题的化解中，推动党中央关于信访工作的部署要求落到实处。要把控增量摆在首要位置，认真梳理容易造成信访增量的重点问题，结合“三清两建”、“五星”支部创建等工作，及时化解和处置矛盾纠纷，从源头上减少信访问题产生。要紧盯突出问题减存量，推动领导包案和领导下访接访工作制度化，选取一批难度大、代表性强的案件由市县两级主要领导牵头办理，推动重点信访案件和遗留问题见底清零。要高度重视信访工作背后反映的干部作风问题，结合“能力作风建设年”活动，树牢为民情怀，摒弃维稳思维，持续转变作风，强化担当作为，深入具体研究问题症结，推动群众合理合法诉求得到及时有效解决。要强化系统治理，强化部门联动，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、调解、疏导等办法，不断提升信访工作质效。要积极适应信访工作新变化，高度重视网上信访，建强专业队伍，善用网言网语，及时回应关切，构建信息系统更加智能好用、受理办理更加透明规范、回复回访更加快速友好、问题解决更加及时高效、服务决策更加精准有力的网上信访工作新格局。

　　江凌还来到瀛洲街道群众信访接待中心，接待来访群众，认真倾听群众反映的诉求，分析问题症结，研究解决办法，要求涧西区落实属地责任，推动问题依法依规有效解决，最大限度保障好群众利益。

　　杨骁、牛刚等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 龙门石窟奉先寺大型保护工程圆满完工 ...
  • 河南省考笔试成绩公布 8月初将进行面...
  • 男子蒙面盗窃超市 因扫二维码领红包被抓
  • 江凌到宜阳调研
  • 23日至25日洛阳开展重点人员集中核酸...
  • 洛阳南部生态发展区四县发挥各自优势 ...
  • 文博体育公园“观光塔”不能观光？洛...
  • 洛阳今天短暂晴热 明天有中阵雨或雷阵雨
  • 扎实推进法治洛阳建设迈出新步伐
  • 我省高招本科一批明日征集志愿
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    厚萼凌霄花正开

    黑白街头

    再拍紫薇

    晨练
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605