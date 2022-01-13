21日，市委书记江凌到涧西区瀛洲街道调研信访工作，研判调度重点信访案件，并接待来访群众。他强调，要始终站稳群众立场，着力控增量减存量，强化标本兼治，确保案结事了，不断提升基层治理能力现代化水平，为党的二十大胜利召开营造和谐稳定的社会环境。

江凌到涧西区瀛洲街道调研信访工作并接待来访群众

强化标本兼治 确保案结事了

提升基层治理能力现代化水平

杨骁参加

21日，市委书记江凌到涧西区瀛洲街道调研信访工作，研判调度重点信访案件，并接待来访群众。他强调，要始终站稳群众立场，着力控增量减存量，强化标本兼治，确保案结事了，不断提升基层治理能力现代化水平，为党的二十大胜利召开营造和谐稳定的社会环境。

江凌听取瀛洲街道党工委关于重点信访问题办理情况的汇报，并对涧西区相关信访案件进行研判调度。他指出，信访工作是党的群众工作的重要组成部分，要始终把解决群众诉求作为信访工作的核心，不断提升群众获得感满意度。要开展存量信访问题集中攻坚行动，围绕城乡建设、安置补偿等重点领域，深入研究问题，找准症结所在，用最便捷的方式推动问题有效解决，确保重点案件案结事了。要把信访工作作为城市治理的新课题，改革体制机制，提升服务水平，引导群众加强自我管理、自我服务、自我教育，不断推进基层治理体系、治理能力现代化。

江凌听取了2022年上半年我市信访工作情况汇报，对做好下步工作提出要求。他强调，要提高政治站位，充分认识做好信访工作对保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境的重要意义，加强研判调度，加强力量配备，加强跟踪督办，努力在一件件信访难题的化解中，推动党中央关于信访工作的部署要求落到实处。要把控增量摆在首要位置，认真梳理容易造成信访增量的重点问题，结合“三清两建”、“五星”支部创建等工作，及时化解和处置矛盾纠纷，从源头上减少信访问题产生。要紧盯突出问题减存量，推动领导包案和领导下访接访工作制度化，选取一批难度大、代表性强的案件由市县两级主要领导牵头办理，推动重点信访案件和遗留问题见底清零。要高度重视信访工作背后反映的干部作风问题，结合“能力作风建设年”活动，树牢为民情怀，摒弃维稳思维，持续转变作风，强化担当作为，深入具体研究问题症结，推动群众合理合法诉求得到及时有效解决。要强化系统治理，强化部门联动，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、调解、疏导等办法，不断提升信访工作质效。要积极适应信访工作新变化，高度重视网上信访，建强专业队伍，善用网言网语，及时回应关切，构建信息系统更加智能好用、受理办理更加透明规范、回复回访更加快速友好、问题解决更加及时高效、服务决策更加精准有力的网上信访工作新格局。

江凌还来到瀛洲街道群众信访接待中心，接待来访群众，认真倾听群众反映的诉求，分析问题症结，研究解决办法，要求涧西区落实属地责任，推动问题依法依规有效解决，最大限度保障好群众利益。

杨骁、牛刚等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)