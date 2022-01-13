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江凌到宜阳调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 08:11

江凌到宜阳调研时强调
拉高标杆 争星晋级 做强产业
推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接

　　昨日，市委书记江凌深入宜阳县，调研巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、“五星”支部创建、农村人居环境改善等工作，强调要把贯彻落实市委乡村振兴“151”工作举措与全面开展“五星”支部创建有机结合起来，拉高工作标杆，积极争星晋级，做强特色产业，打造美丽乡村，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断开创乡村振兴新局面。

　　雨霁天晴，宜阳乡村一派勃勃生机。锦屏镇马窑村山岭沟壑之间遍植花椒，一簇簇花椒挂满枝头。江凌走进种植基地，察看花椒长势，询问经营模式，了解亩均效益；步入村股份经济合作社，参观花椒深加工产品展示，了解市场销售等情况。他指出，要注重发挥股份经济合作社作用，探索开展土地流转、土地托管等社会化服务，发展适度规模经营，有效解放农村劳动力；依托花椒种植优势，拉长产业链条，进一步完善利益联结机制，带动村集体和群众持续增收。

　　巩固拓展脱贫攻坚成果是推进乡村振兴的首要任务。柳泉镇沙漠村在全面脱贫基础上，乘势推动乡村振兴，人居环境旧貌换新颜，红薯、花椒等产业蒸蒸日上。江凌走进田间地头看产业发展，深入村庄街巷看环境变化，并入户走访防返贫监测对象，询问帮扶措施落实情况，勉励大家坚定信心、不甘落后，用勤劳双手创造幸福生活；叮嘱基层干部做好动态监测和精准帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线，让乡亲们的日子芝麻开花节节高。随后，江凌与县乡村干部和党员群众代表围坐在一起，共同理思路、谋振兴，鼓励大家在增加收入上多想办法，在村风建设上多下功夫，在城乡统筹上多做谋划，在支部建设上更加有力，做实党员干部普遍直接联系群众制度，积极争创“五星”支部，真正把沙漠村打造成乡村振兴的一片“绿洲”。调研中，江凌还随机走访了韩城镇五岳沟村，察看“五星”支部创建、人居环境整治情况，叮嘱村“两委”对照“五星”支部创建标准，拉高标杆、接续奋斗，推动支部建设全面过硬，大力发展“一村一品”，持续抓好以厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点的农村人居环境整治，真正让乡村面貌更加靓丽、群众生活更加幸福。

　　乡贤返乡创业是发展乡村产业的关键抓手。柳泉镇通过集体联建养殖小区和加工厂房的方式，吸引乡贤返乡创业，形成了蛋鸡、鹌鹑养殖加工产业链。韩城镇秦王村利用“三清两建”清收的集体土地，引导乡贤恢复秦王大曲生产工艺，迅速把酿酒产业发展起来。高村镇坚持把支部建在产业链上，充分发挥乡贤作用，打造了国家级烟叶产业综合体。江凌先后来到柳泉凯胜食品公司、韩城秦王大曲酒厂和高村镇烟叶种植基地，与返乡创业乡贤深入交流，鼓励他们扎根乡村，做大规模，做活营销，做优品牌，带领集体和群众共同致富。党委政府要坚持以乡贤返乡创业为抓手，因地制宜发展乡村特色产业，积极搭建平台、破解难题，为乡贤创业提供良好环境。

　　依托良好的生态和产业优势，宜阳乡村运营风生水起。高村镇王莽村盘活历史文化资源，把废弃的农家院、土窑洞改造成乡村民宿和研学基地，把荒芜的沟谷梅林打造成拓展训练和露营基地，快速实现乡村蝶变。江凌走进研学基地、露营基地，察看文创产品，了解运营情况，指出要顺应消费新趋势，前置市场运营思维，精准定位目标群体，注重乡土场景营造，植入丰富多元业态，着力走出乡村运营引领农文旅融合发展的新路子。江凌还察看了莲庄镇七彩童话动物王国项目，鼓励园区负责人积极引入先进规划运营理念，增强参与感、体验感和互动性，让游客在沉浸式体验中享受乐趣，更好带动周边乡村发展、群众致富。

　　何伟、王军、韩治群、张汉智等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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