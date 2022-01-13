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洛阳市委召开防汛工作调度会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.19 20:21

市委召开防汛工作调度会
干部要下沉 避险要果断
积极应对本轮降雨过程
江凌出席

　　19日，在收听收看全省防汛视频调度会议后，市委立即召开防汛工作调度会，就认真落实省委省政府部署要求，积极应对本轮降雨过程，扎实做好防汛工作提出要求。市委书记江凌出席会议并讲话。

　　会议指出，当前，洛阳已经进入防汛关键期。根据气象监测预报，在全省本轮大范围降雨过程中，洛阳将普遍出现强降雨天气，局部地区可能有大暴雨，范围较广、对流性强，引发山洪地质灾害的风险较高。各级各部门要在思想上高度重视，认真落实省委省政府部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，层层压实责任、传导压力，做足思想准备、工作准备，确保不发生人员伤亡事故，坚决守牢防汛工作金标准。

　　会议强调，干部要下沉。各级防汛指挥部要密切关注天气变化和上游来水情况，及时高效传递预警信息，科学指导基层应对处置；县区主要负责同志要深入暴雨灾害高风险区，加强分析研判调度，依据研判结果提前果断转移危险区群众；乡镇(街道)干部要深入乡村(社区)，及时排查风险隐患，有针对性地采取措施，扎实做好临机处置和转移避险工作，确保人民群众生命财产安全。

　　会议强调，避险要果断。坚持把会商研判落到风险上，深入分析暴雨天气可能带来的灾害风险，全面排查地质灾害易发区居民点、沿黄和邙山地区窑洞居住点等重点部位，对存在风险隐患、难以保障安全的坚决把人员转移出来，切实做到提前研判风险、提前转移避险。

　　会议强调，宣传要到位。根据天气预报预警，及时启动面向公众的社会面宣传，统筹用好传统宣传媒介和新媒体移动端传播，多渠道发布预警和应急响应信息，确保家喻户晓、人人皆知，不断提升全民安全防范意识和避险自救能力，最大限度降低灾情、减少损失。

　　省防汛应急专家指导组成员，市领导王军、孙延文、韩治群等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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