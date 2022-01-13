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洛阳市委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.18 23:12

市委常委会召开会议
传达学习习近平总书记重要讲话精神
研究经济运行、公共服务进社区等工作
江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳列席

　　18日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、文章精神；分析研判上半年经济运行情况，研究部署下半年经济工作；会议还研究了公共服务进社区、生态环境保护、激励干部担当作为等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳列席会议。

　　会议指出，要认真学习习近平总书记在新疆考察时的重要讲话精神，进一步铸牢中华民族共同体意识，更加积极服务和融入新发展格局，更好统筹发展和稳定、发展和民生、发展和人心的关系，高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力做好援疆工作，确保党中央的部署要求落到实处。要深入学习习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《把中国文明历史研究引向深入，增强历史自觉坚定文化自信》，提升政治站位，强化使命担当，更加重视文物和文化遗产保护传承利用工作，推动洛阳在增强历史自觉、坚定文化自信、传承弘扬中华优秀传统文化中展现更大担当作为。要严格落实“第一议题”学习制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要指示精神，准确把握习近平总书记一以贯之关心关注的“国之大者”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在洛阳落地生根。

　　会议听取我市上半年经济运行、“三个一批”项目建设、“万人助万企”活动等情况汇报及下步工作安排，市发改委、市工信局、市财政局、市金融工作局等作了发言。会议指出，今年以来，面对经济下行压力和疫情冲击，我们坚持稳中求进工作总基调，加强经济运行研判调度，经济企稳回升的态势进一步显现，成绩来之不易。同时也要清醒看到，产业支撑不足、增长后劲不足等问题依然突出，经济高质量发展的基础仍不稳固。各级各部门要全面辩证看待当前经济形势，坚定信心、保持定力，切实增强抓产业抓发展的责任感使命感，不断强化发展意识、机遇意识、争取意识、统筹意识、政策意识，抢抓风口产业发展机遇，用好稳增长政策举措，积极向上对接衔接，更好统筹发展与安全，高效统筹疫情防控与经济社会发展，善于在危机中育先机、于变局中开新局，真正用高质量发展的实际成效解决前进中的问题。

　　会议强调，要着力稳定现有市场主体，高度关注高成长性企业，用足惠企纾困政策，加大精准扶持力度，让政策更快捷、更通畅、更精准地惠及企业。要着力抓好风口产业发展，聚焦新能源、新材料、新文旅等风口产业赛道，推动传统产业向风口产业转型，积极开展精准招商，加快实现换道领跑。要着力用好政策性资金，抢抓国家稳经济政策机遇，深入研究金融产品，做好项目包装策划，加强沟通对接，全力争取更多政策性资金支持，有效破解投融资难题。要着力抓好新消费热点，聚焦线上消费、文旅消费、新能源汽车消费等新热点，全面落实系列促销费政策，有效巩固消费回升的良好态势。要着力防范化解风险，强化底线思维，始终把安全发展理念贯穿经济社会发展全过程各领域，为党的二十大胜利召开营造良好环境。

　　会议听取了中央及省委生态环境保护督察整改落实情况汇报，审议《洛阳市贯彻落实省委生态环境保护督察反馈意见整改方案》，指出要深入贯彻落实习近平生态文明思想，切实扛牢政治责任，认真抓好反馈问题整改落实，坚决做到整改一个、销号一个，确保按节点彻底整改、见底清零。

　　会议审议《关于推动基本公共服务进社区的意见》，指出要坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，聚焦养老、文化、体育等基本公共服务，以政府为主导推动资源力量向社区下沉倾斜，不断满足人民群众对美好生活的向往。要强化保障措施，抓好工作统筹，充实社区力量，确保公共服务进社区各项任务落到实处。

　　会议审议了激励干部担当作为相关文件。

　　会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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