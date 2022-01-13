江凌深入中心城区调研城市提质工作

17日，市委书记江凌带队深入中心城区调研城市提质重点工作，强调要坚持从人民群众的实际需求出发，加快公共服务社区化步伐，加快完善城市基础设施，注重强化市场运营思维，推动城市提质工作不断迈上新台阶，更好地暖民心、聚人气、促发展。

江凌在调研城市提质工作时强调

坚持从人民群众的实际需求出发

以城市提质暖民心聚人气促发展

17日，市委书记江凌带队深入中心城区调研城市提质重点工作，强调要坚持从人民群众的实际需求出发，加快公共服务社区化步伐，加快完善城市基础设施，注重强化市场运营思维，推动城市提质工作不断迈上新台阶，更好地暖民心、聚人气、促发展。

建设社区体育公园，是推进公共服务进社区的重要内容。目前，中心城区已经规划建成了一批社区体育公园和社区健身中心，赢得社区居民的广泛点赞。江凌先后走进老城区南关公园、瀍河区含嘉仓社区健身中心、洛龙区锦台广场和政康苑社区体育公园，察看规划建设运营情况。他指出，要坚持以人民为中心，精准分析社区人口结构和健身需求，以片区、社区、居民小区为单位，因地制宜分类建设社区体育公园，优化规划布局，合理设置项目，搞活市场运营，着力塑造更加灵动的场馆建筑设计风貌，既满足群众运动健身需求，又确保实现良性循环、可持续发展。来到文博体育公园，江凌登上景观平台，俯瞰公园全貌，了解功能布局，指出要高标准做好规划提升，统筹布局室内体育场馆与室外运动场地，对接市场力量，盘活闲置资源，加快植入年轻化的体育消费业态，着力打造全市最具规模、最具品质、最具活力的综合性体育公园。

拆墙透绿、还绿于民，让群众共享绿色空间。最近，西苑公园、牡丹公园等城市公园正在陆续拆除围墙，实现城园共融。在实地察看公园拆墙透绿情况后，江凌指出，要进一步转变城市公园管理理念，通过下放权限、拆墙透绿等方式，推动更多绿色空间开放共享，加快提升景观层次、融合体育功能，着力营造疏朗通透、功能复合的高品质园林景观，让公园更好融入街区、服务群众。江凌还深入翠云峰公园和涧河两岸，察看城市生态建设，指出要坚持规划先行、生态优先，增强功能性，丰富体验感，精心塑造可亲近的绿色开敞空间。

老旧片区改造提升，事关城市文明形象和群众生活品质。在洛阳火车站片区、西工体育场及电视塔片区、上海市场工人文化宫片区、关林周边片区等重点片区改造提升现场，江凌详细询问片区整体规划和综合开发情况。他强调，要突出规划引领，前置运营思维，整体谋划片区更新改造，加快布局契合年轻人特点和需求的消费新业态，尽快打造一批高品质“城市阳台”“城市客厅”，以点带面整体提升城市品质和发展活力。江凌还走进瀍河区林校南院邻里中心、西工区春晴社区、涧西区长安路街道二社区新时代文明实践站，察看老旧小区改造、社区公共服务等情况，叮嘱基层干部和社区工作者从群众日常需求出发，精准了解群众所急所需所盼，加快补齐社区服务短板，方便群众就近享受公共服务；在做好环境整治基础上，把加装电梯、物业管理作为老旧小区改造的重点，多措并举破解难题，不断提高群众幸福指数。

构建高效便捷通畅的城市路网体系，是推动城市提质的必然要求。江凌深入滨河北路南昌路口堵点改造工程、古城快速路西延工程及文仲大道改造提升工程、南山大道西延工程、古城路东延与二广高速关林站连接线工程等项目一线，实地了解线路规划、工程推进情况，指出要按照“快接高”“快接快”要求，以系统观念理顺路网结构和衔接关系，优化道路设计，打通堵点断点，畅通城市动脉，方便群众出行；提升廊道绿化水平，用好微地形，实施微改造，以栽植高大乔木为主营造舒朗通透的绿化层次。调研中，江凌还察看了部分道路断面改造情况，指出要因地制宜推行“人非共板”，让机动车和非机动车、行人各行其道，大幅提高通行效率。

王军、孙延文、张玉杰、牛刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)