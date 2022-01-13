市委召开专题会议研究社区体育公园规划布局等工作

15日，市委召开专题会议，研究社区体育公园规划布局、市管干部担当作为双向激励等工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究社区体育公园规划布局等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁参加

15日，市委召开专题会议，研究社区体育公园规划布局、市管干部担当作为双向激励等工作。市委书记江凌主持会议。

规划建设社区体育公园，是市委市政府贯彻落实健康中国和全民健身国家战略，加快推进城市提质和公共服务社区化的重大民生工程。去年以来，我市通过盘活城市公共绿地、社区闲置用房等资源，建成社区体育公园22个、社区健身中心35个，赢得广大群众普遍好评。会议听取了社区体育公园规划建设情况汇报，审议了《洛阳市社区体育公园布局规划》和《洛阳市社区体育公园规划建设导则》。与会市领导和相关部门负责同志提出了有针对性的意见建议。

会议指出，进入新发展阶段，健康成为人民群众的共同追求，体育健身成为人民群众的普遍需求。市委市政府贯彻落实习近平总书记关于健康中国重要论述和党中央、国务院决策部署，全面推进社区体育公园建设，对于加快补齐社区公共服务短板，持续提升城市品质和宜居水平，提高人民群众获得感幸福感具有重要意义。各级各部门要坚持以人民为中心，以满足人民日益增长的健身需求为目标，把体育健身公共服务纳入社区公共服务体系，在今明两年再建成一批社区体育公园，更好满足群众体育健身需求。要科学编制规划建设导则，合理确定A、B、C三类社区体育公园功能定位和建设规模；结合青年友好型城市建设和未来社区运动发展趋势，积极融入极限飞碟等新潮的极限运动方式，更好满足青年人需求；优化提升社区体育公园建筑设计，营造更加灵动的建筑风格，让群众乐于亲近、愿意参与。要优化调整社区体育公园选址布局，用好公共绿地、闲置建筑等现有资源，精准分析区域人口结构和健身需求，因地制宜灵活设置运动场地和体育设施；结合城市公园形态，合理嵌入体育功能，特别是要赋予口袋公园体育功能，塑造疏朗通透、功能聚合的公共绿地空间，让群众便于享受健身运动的乐趣。要明确社区体育公园规划建设实施机制，优化后续运营管理模式，统筹好政府力量和市场力量，发挥好群众自治作用，真正把社区体育公园建设好、维护好、运营好，不断提高群众幸福指数，加快打造健康洛阳。

会议还研究了市管干部担当作为双向激励实施办法。会议指出，要围绕统筹发展和安全，聚焦市委重点工作落实，进一步建立健全双向激励机制，拿出操作性强的评定办法，充分激发干部干事创业、担当作为的热情，高质量推动市委中心工作落地落实。

徐衣显、杨骁、何伟、王军、魏险峰等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）