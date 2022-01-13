13日，市委书记江凌与来洛考察的中信集团党委书记、董事长朱鹤新举行工作会谈，代表市委市政府对中信集团长期给予洛阳经济社会发展的关心和支持表示感谢。双方围绕深化装备制造业等领域合作事宜进行深入交流，达成广泛共识。

13日，市委书记江凌与来洛考察的中信集团党委书记、董事长朱鹤新举行工作会谈，代表市委市政府对中信集团长期给予洛阳经济社会发展的关心和支持表示感谢。双方围绕深化装备制造业等领域合作事宜进行深入交流，达成广泛共识。 江凌与中信集团党委书记、董事长朱鹤新举行工作会谈

徐佐、徐衣显参加 13日，市委书记江凌与来洛考察的中信集团党委书记、董事长朱鹤新举行工作会谈，代表市委市政府对中信集团长期给予洛阳经济社会发展的关心和支持表示感谢。双方围绕深化装备制造业等领域合作事宜进行深入交流，达成广泛共识。 双方一致认为，多年来中信集团与洛阳携手合作，建立了深厚的友谊，在多个领域结出丰硕合作成果。洛阳正在坚持以创新引领发展，大力发展风口产业，加快建强副中心、形成增长极，深化洛阳与中信集团的战略合作具有新的更大潜力和空间。洛阳和中信集团将共同支持中信重工创新转型、做优做强，坚持党建引领、传承红色基因、履行国家使命，不断优化产品结构，推出更多科研成果，培育更多高端人才，在解决国家卡脖子工程等方面实现更大作为，为洛阳先进装备制造业发展作出新的更大贡献。中信集团将发挥特色优势，深度参与洛阳副中心城市建设发展，结合洛阳正在聚力打造的十大产业集群，在智能装备制造、资源开发、金融等领域拓展合作空间，为洛阳高质量发展提供更多助力。洛阳市委市政府将一如既往地为中信集团在洛发展创造环境、提供条件、搞好服务，实现地企双方互利共赢。 中信集团党委委员、副总经理徐佐，中信股份投资总监梁惠江，中信集团党委组织部部长邵永生，中信国安党委书记俞章法，中信重工董事长武汉琦，市领导徐衣显、王军、魏险峰等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)