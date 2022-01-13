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洛阳市委召开疫情防控工作调度会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.13 19:34

市委召开疫情防控工作调度会
从严从实精准高效落实防控要求
巩固好来之不易的疫情防控成果
江凌讲话 徐衣显参加

　　13日，在收听收看省疫情防控工作视频调度会后，市委立即召开疫情防控工作调度会，对深入贯彻省委省政府要求、扎实做好当前疫情防控工作进行部署。市委书记江凌出席会议并讲话。

　　江凌指出，近期国内多个省份出现疫情反弹，我市周边一些城市也出现疫情，外防输入压力还很大，疫情防控任务依然复杂艰巨。各地各有关部门要提升政治站位，把思想和行动统一到党中央对疫情防控的形势判断和部署要求上来，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，毫不放松抓实抓细疫情防控工作，既守牢长周期不发生规模性疫情的底线，又高效统筹好疫情防控和经济社会发展。

　　江凌强调，要立足早发现、早处置，从严从实、精准高效落实各项防控要求，巩固好来之不易的疫情防控成果。要从严做好重点人员核酸检测，加强大数据排查、推送力度，凡是近10天内有国内中高风险地区及疫情发生地旅居史的来(返)洛人员要按照“一天一检、单人单管”的要求做好核酸检测，凡是近一周内有外出旅居史的来(返)洛人员要严格实行“3天2检”，有效消除社会面隐匿风险。要严把入洛关口，严格执行入洛通道常态化电子卡口无感管理，加强重点地区车辆和人员定向检查，及时精准识别风险车辆人员，更好满足保通保畅和疫情防控双重需要。要严格执行来(返)洛人员报备和核酸检测制度，压实村(社区)责任，加强社会面宣传引导，确保所有人员第一时间报备、第一时间检测。要严格落实场所码扫码要求，加大公共场所推广应用力度，确保实现“应设尽设”“应扫尽扫”，为精准流调、人员排查争取更大主动。

　　江凌强调，要坚持常态常备，扎实做好应急处置准备工作。市县两级疫情防控指挥部门要迅速进入应急状态，指挥部工作人员要养成深入细致研究工作的习惯，主动作为、加强研判、科学调度，因时因势及时调整优化防控措施，深入基层检查指导疫情防控工作，确保中央、省委、市委各项疫情防控要求落到实处。

　　徐衣显、张玉杰、杨劭春、贺敏、张武清、张汉智、宗国明等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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