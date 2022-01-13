昨日上午，市长、市安委会主任徐衣显主持召开全市安全生产工作视频会议并讲话，强调要深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，坚持“经济要稳住、疫情要防住、发展要安全”，守住安全生产底线，提高本质安全水平，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”筑牢安全保障，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

徐衣显对全市安全生产工作提出要求

践行人民至上生命至上扛牢政治责任

全力筑牢安全防线提高本质安全水平

昨日上午，市长、市安委会主任徐衣显主持召开全市安全生产工作视频会议并讲话，强调要深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，坚持“经济要稳住、疫情要防住、发展要安全”，守住安全生产底线，提高本质安全水平，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”筑牢安全保障，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

就贯彻全国、全省安全生产电视电话会议精神，抓好当前安全生产工作，徐衣显强调，一要树牢底线思维，时刻保持清醒忧患。准确把握当前主汛期、高温期、旅游活跃期叠加的特殊性，清醒认识安全生产面临的复杂形势，切实增强“时时放心不下”的责任感，始终保持“归零”心态、“攻坚”姿态，以大概率思维应对小概率事件，全力稳住安全生产基本盘。二要压紧责任链条，建立健全长效机制。完善“周调度、月督查、季通报”工作机制，聚焦国家“15条”、全省“50条”、全市“65条”，逐条对照、逐项落实、见行见效，确保属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任层层压实、环环相扣。三要抓住重点关键，全面细致排险除患。树牢“隐患即事故”理念，全面开展安全生产大检查，深入推进“打非治违”专项行动，紧盯危化、尾矿库等重点行业领域，制定风险清单，建立整改台账，逐一挂账销号，消减存量、遏制增量、严防变量。四要突出问题导向，严防死守安全度汛。坚持预防和应急并重、常态和非常态结合，做好防汛应急准备，完善应急响应机制，落实带班值班制度，严密防范灾害天气引发生产安全、自然灾害事故。五要主动查漏补缺，对标检视巩固提升。积极配合省三年行动评估，对标对表、比学赶超、改进提升，查漏洞、补短板、强弱项，申创一批具有洛阳特色、可复制能推广的制度成果。六要从严追责问责，有效传导推动落实。坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，贯彻“三管三必须”要求，用铁的标准、铁的手腕、铁的心肠、铁的办法执行“四个一律”执法措施，把最严格的安全生产责任落实到位。

孙延文、李新建、梁庆、魏险峰、张武清、韩治群、李新红、牛刚参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)