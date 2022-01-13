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夯实责任保持警醒 全力确保安全度汛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.09 08:52

　　8日，市委常委、常务副市长孙延文深入嵩县陆浑水库、淤地坝等重点部位检查指导防汛工作。

　　陆浑水库是伊洛河流域重点防洪工程。孙延文登上水库坝顶，察看水库运行和防汛备汛情况，指出要强化风险意识、底线思维，科学做好调度管理，在守牢防汛安全底线前提下，统筹好蓄水保水，有效保障生态基流、抗旱灌溉、城市供水等用水需求，最大限度发挥综合效益。在城关镇北园村淤地坝，孙延文详细了解淤地坝运行管理、水土保持等情况，要求当地把淤地坝作为防汛重点，压实行政、技术、巡查“三个责任人”责任，扎实做好应急避险和应急抢险，坚决守护人民群众生命财产安全。调研中，孙延文还来到嵩县第二污水处理厂，深入了解嵩县城镇污水处理厂整体布局和迁建工程管网走向设计，强调要坚持生态优先原则，结合城镇人口规模和发展需求，合理规划布局，创新融资模式，加快补齐污水处理设施短板，真正呵护好陆浑湖“一湖清水”。

　　孙延文强调，要坚持人民至上、生命至上，层层夯实防汛责任，始终保持高度警醒，切实用大概率思维应对极端天气和极有可能发生的重大自然灾害，紧盯尾矿库、淤地坝、山洪地质灾害易发区等重点部位薄弱环节，强化预警预报，完善应急预案，做好物资储备，加强巡查防守，做到一旦有险情，第一时间发现、第一时间处置，全力确保安全度汛，坚决守住不发生群死群伤事故的防汛工作金标准。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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