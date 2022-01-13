如何防范暴雨洪水？这些安全提示要记牢

当暴雨洪水来了，我们该如何应对？

当暴雨洪水来了，我们该如何应对？

暴雨洪水发生前，我们要主动排除安全隐患，避免在低洼地带、山体滑坡威胁区域活动，并在每年夏初留心住所附近地质变化。与此同时，我们要做好相关的防范措施，熟悉周围环境，注意收听当地气象防汛部门预报，自备必要的防水、排水设施，如帆布、编织袋、沙石、木板、抽水泵等物资。

暴雨洪水来临时，我们如果在家，要关闭门窗，防止雨水进入屋内，一旦进水立即关闭电源、煤气等设备，并切断低洼地带有危险的室外电源。如住所可能出现严重水淹情况，我们应撤离居所，到安全区域暂避。

我们如果身处室外，不要在地下通道或高架桥下面的通道停留；在山地发现水流湍急、浑浊及夹杂泥沙时，可能是山洪前兆，应离开溪涧或河道；不要在流水中行走，暴雨中开车应打开雨雾灯，减速慢行，避开积水和塌方路段；如发现街上电力设施存在电线滑落的现象，要即刻远离并马上报告电力部门。

面对暴雨洪水灾害，我们要头脑冷静，行动快速。当发现河道涨水，我们要迅速撤离，千万不要强行过河。行人避雨时，要远离高压线路、电器设备等危险区域。

当遇到危险时，我们要第一时间拨打110求救。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）