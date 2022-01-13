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洛阳发布暑期食品安全消费警示“十大要点”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.01 11:21

　　近期，气象部门接连发布高温预警，持续高温高湿环境下，食品容易腐败变质。为防范和减少暑期食品安全事件的发生，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，今日，洛阳市市场监督管理局发布暑期食品安全消费警示“十大要点”，提醒广大人民群众增强食品安全意识，改善饮食卫生习惯，降低食源性疾病发生的风险。

　　一是选择饭店要慎重。外出就餐或者网络订餐时，首先要选择证照齐全的餐饮单位，其次要选择有“明厨亮灶”的餐饮单位，可以用手机下载“舌尖安全网”App或者电脑登录“舌尖安全网”，通过在线视频监督餐饮单位加工制作食品的全过程。

　　二是采购食材要谨慎。不可采购发芽土豆、野生蘑菇、不明物种的鱼贝类产品和病死、毒死及死因不明或未经检疫的畜禽肉等食品。购买熟食或凉拌菜时，要到具有合法资质和具备冷藏设施的超市或副食店，要观察色泽、气味。路边无证流动摊贩出售的自制熟食、凉拌菜、豆制品、生食海产品等尽量不要购买。

　　三是大排档风险当谨记。吃烧烤一定要选干净、卫生条件好的地方，食品在烤制、烟熏、烘烤时，会产生有害物质，经常大量摄入烧烤食品对健康具有潜在危害。烧烤食品如果烤制时间短，中心温度可能达不到杀菌的温度，容易导致进食者感染消化道疾病、寄生虫病和人畜共患病。不购买和食用织纹螺等不明海鲜种类，以免吃坏肚子或者发生食物中毒，建议购买普通海鱼、蛏子、文蛤、花蛤之类的常见海鲜。海鲜配啤酒容易让血尿酸水平升高，当饮酒过多而使血尿酸增高到一定程度时，可能会诱发痛风。麻辣烫不仅会刺激口腔、食管与胃肠黏膜，可能发生充血、水肿，而且还有可能诱发一些消化系统疾病，所有食物必须烫熟后再吃，不熟或夹生容易引发腹泻。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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