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江凌到市新冠肺炎疫情防控指挥部调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.11 19:44

江凌到市新冠肺炎疫情防控指挥部调研时强调
立足早发现早处置 拿出具体管用措施
守住长周期不发生规模性疫情的底线

　　11日，市委书记江凌到市新冠肺炎疫情防控指挥部调研，研判当前疫情防控形势，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要指示精神，立足早发现、早处置，拿出更多具体管用措施，科学精准做好管控，打好疫情防控主动仗，坚决守住长周期不发生规模性疫情的底线。

　　江凌来到市新冠肺炎疫情防控指挥部，认真询问日常调度、专班运作、值班值守等情况，详细了解指挥部“1办5部16专班”运转情况，希望大家发扬连续作战作风，深入研究谋划工作，扎实抓好督导落实，守住来之不易的疫情防控成果。

　　江凌与市疫情防控指挥部成员一同研判形势、调度工作。他指出，近期国内多个省份及我省一些城市出现疫情反弹，外防输入压力加大，疫情防控任务依然艰巨。各级各有关部门要坚决摒弃麻痹厌战、侥幸松劲思想，强化“时时放心不下”的责任感，坚决守住长周期不发生规模性疫情的底线。

　　江凌强调，要立足早发现早处置，既从严从实抓好常态化防控，又因时因势及时调整优化防控措施。要认真落实四项常态化疫情防控要求，严格执行外地来(返)洛人员报备检测制度，严格执行公共场所戴口罩、扫场所码等防控措施，严格执行入洛通道常态化电子卡口无感管理，严格执行高风险岗位重点群体常态化核酸检测和健康管理。要根据近期国内疫情最新形势，及时研判调度，拿出科学有效的防控新举措，进一步加强中高风险地区来(返)洛人员管理，加强薄弱区域疫情防控管理，确保一旦发生疫情能够第一时间发现、第一时间处置。

　　江凌要求，各级疫情防控指挥部要养成深入细致研究工作的习惯，不等不靠、主动作为，靠前指挥、科学调度，拿出更多具体管用的防控措施，为党委政府科学决策提供有力支持。要加强督导指导，坚持问题导向，深入基层检查指导疫情防控工作开展情况，对措施落实不到位、责任压得不实的行为公开曝光、从严问责，确保中央、省委、市委各项疫情防控要求落到实处。

　　王军、贺敏等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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