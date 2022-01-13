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江凌与格力电器董事长董明珠一同察看格力在洛产业项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.09 20:37

　　9日，市委书记江凌与来洛考察的珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠一同深入格力在洛产业项目基地，察看生产运营和项目建设情况。双方就进一步深化智能制造等领域务实合作，推动格力在洛产业做大做强等进行深入交流。

　　格力电器(洛阳)空调智能制造基地，是格力在全球布局的第13个空调生产基地。目前，洛阳格力基地的产品已覆盖家用分体机、商用风管机、多联机、侧出风机等多种类型。2022年以来，洛阳格力实现了产量翻番目标，空调总产量突破600万台，同时在格力集团内树立了多种机型的生产效率标杆。

　　江凌、董明珠一行先后来到注塑车间、管路车间、两器分厂等生产一线，察看空调产品，了解智能产线运行情况，对格力洛阳基地以自动化、无人化生产为依托，构建高效节能的绿色工厂、智慧工厂的实践成效给予肯定，勉励洛阳基地持续加快技术创新、管理创新，坚定不移走好高端化、智能化、绿色化发展之路，不断提升产业链现代化水平和企业经营质量效益。

　　就深化洛阳与格力的战略合作，双方表示，将坚持以创新引领发展，结合洛阳正在强力推进的十大重点产业集群，依托格力集团强大的自主研发能力，有效整合先进自动化装备及工业机器人等先进技术，积极助推洛阳制造业向绿色化、智能化转型升级，加大格力智能制造产品市场开拓力度，实现格力与洛阳共赢发展。

　　格力电器高管团队成员，市领导王军、张玉杰、魏险峰等参加调研。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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