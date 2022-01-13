9日，洛阳市政府与中国农业发展银行河南省分行签署政策性金融服务洛阳市乡村振兴合作协议，全力服务支持洛阳乡村振兴战略和“十四五”规划实施，共同打造政银合作典范。

洛阳市与农发行河南省分行签署政策性金融服务乡村振兴合作协议

高度重视善于用好政策性金融

助力洛阳稳经济保增长促发展

江凌、李小汇、徐衣显出席签约仪式和辅导报告

9日，洛阳市政府与中国农业发展银行河南省分行签署政策性金融服务洛阳市乡村振兴合作协议，全力服务支持洛阳乡村振兴战略和“十四五”规划实施，共同打造政银合作典范。

市委书记江凌，中国农业发展银行首席风险官兼河南省分行党委书记、行长李小汇，市长徐衣显等出席签约仪式。签约仪式后，李小汇应邀作政策宣讲辅导报告，围绕“发挥农业政策性金融优势，全力服务洛阳稳经济大盘”，立足农发行战略定位，系统阐述农发行支持地方经济发展的具体路径、融资模式及典型案例，并对洛阳用好用活政策性金融工具、助力稳经济保增长促发展提出有针对性的意见建议。

江凌对中国农业发展银行长期以来关心支持洛阳发展表示感谢。他指出，中国农业发展银行是我国唯一的农业政策性银行，在宏观政策逆周期调节中发挥着重要作用，是应对经济下行压力、扩大有效投资、稳住经济大盘的重要政策性金融力量。各级各部门要高度重视政策性金融，充分发挥农发行服务国家重大战略、支持政府主导项目建设、贷款周期长利率低等优势，深化政银互信，优先对接合作，为现代化洛阳建设提供有力政策性金融支撑。要善于用好政策性金融，深入研究农发行金融产品和典型案例，充分运用创新融资模式，围绕盘活存量资产、产业园区提质、扩大中长期贷款规模等方面，加强沟通对接，做好项目策划，全力争取更多农发行政策性金融支持。要抢抓国家稳经济政策机遇，以过去想做而没有条件做、未来发展要求现在必须做、对提升城市竞争力和改善民生具有重大意义的项目为重点，全力对接争取农发行政策性金融，加快推进政府主导重点项目建设，千方百计扩大有效投资，努力在新一轮区域经济版图重构中抢占先机、厚植优势。

李小汇表示，农发行河南省分行将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥农业政策性金融“当先导、补短板、逆周期”作用，持续加大对重大项目和乡村振兴的融资支持，进一步扩大政策性贷款规模，服务支持洛阳稳住经济大盘，着力实现扩大有效投资、带动就业、促进消费的综合效应，为洛阳加快建强副中心、形成增长极贡献积极力量。

根据合作协议，洛阳市将把农发行作为乡村振兴和涉农领域金融合作的重点伙伴，充分发挥政府组织、管理、协调优势，着力营造良好金融生态环境。农发行将重点围绕保障国家粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农业现代化、农业农村建设和城乡融合发展、生态文明建设等领域，创新信贷产品，提升服务质效，不断加大对城乡重点领域重大项目建设和涉农实体经济发展的金融支持力度。

农发行河南省分行相关负责同志，我市相关市级领导参加签约仪式和辅导报告。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)