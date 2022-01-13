江凌与泰国正大集团、省文旅集团客人举行工作会谈

8日，市委书记江凌与来洛考察的泰国正大集团商业开发、金融投资、不动产管理、田园生态开发板块中国区CEO曹建华，省文旅投资集团党委书记、董事长吴孟铎举行工作会谈，就深化正大集团与洛阳在文旅融合、沉浸式商业、社区新零售等领域合作事宜进行深入交流。

8日，市委书记江凌与来洛考察的泰国正大集团商业开发、金融投资、不动产管理、田园生态开发板块中国区CEO曹建华，省文旅投资集团党委书记、董事长吴孟铎举行工作会谈，就深化正大集团与洛阳在文旅融合、沉浸式商业、社区新零售等领域合作事宜进行深入交流。

大家一致认为，正大集团是改革开放后最早进驻洛阳的外资企业之一，多年来积极支持洛阳建设，在洛各项事业发展富有成效。洛阳正在抢抓产业新风口，加快建强副中心、形成增长极，深化洛阳与正大集团的战略合作具有新的更大潜力和空间。正大集团将发挥国际化、产业链优势，继续聚焦洛阳、深耕洛阳，当好洛阳与泰国有关方面交流合作的纽带，持续抓好现有项目建设运营，积极推动现有制造业转型升级，推进商业项目融入沉浸式消费体验场景，结合洛阳市委市政府“公共服务进社区”的部署要求，积极谋划社区新零售等新业态，推动双方在更广阔领域取得更多务实合作。

大家一致表示，洛阳文旅资源丰富，省文旅投资集团总部在洛挂牌运营，将有力整合优势资源，有效助推洛阳文旅文创产业高质量发展。正大集团将与省文旅集团、洛阳市协力组建文旅产业投资平台，抢抓文旅风口，强化平台思维，积极整合洛阳文旅资源，协力为洛阳文旅文创产业发展再立新功。正大集团将依托在洛建设的艺术交流中心，紧扣“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”新要求，合作推出具有洛阳特色的高品质演艺项目，积极引入国际化优质文化演出资源，助力洛阳打造全国沉浸式文旅产业发展高地。

泰国正大集团副总裁傅学军，市领导王军、孙延文、魏险峰等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)