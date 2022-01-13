洛阳市委常委会召开会议

6日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、文章精神；传达省委书记楼阳生来洛调研及全省第五期“三个一批”项目建设活动精神；传达省有关会议精神，审议相关文件，对巩固拓展脱贫攻坚成果、人大工作、纪委监委监督保障市委中心工作等提出要求。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

和省委书记楼阳生来洛调研指示要求

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

6日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、文章精神；传达省委书记楼阳生来洛调研及全省第五期“三个一批”项目建设活动精神；传达省有关会议精神，审议相关文件，对巩固拓展脱贫攻坚成果、人大工作、纪委监委监督保障市委中心工作等提出要求。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会议指出，要深入学习习近平总书记在湖北武汉考察时的重要讲话精神，深刻领悟和准确把握习近平总书记一以贯之关心关注的“国之大者”，推动习近平总书记重要指示在洛阳落地见效。要坚定不移实施创新引领发展战略，大力发展创新型产业，着力招引风口产业项目，真正把创新落在产业上，为加快实现我国科技自立自强作出洛阳更大贡献。要下更大力气抓基层、打基础，持续深化“三清两建”工作，扎实抓好“五星”支部创建，推进乡镇(街道)领导干部普遍直接联系群众制度化，注重在基层选人用人，积极推进公共服务进社区，深化乡镇管理体制机制改革，夯实洛阳高质量发展的根基。要认真学习领会习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《更好把握和运用党的百年奋斗历史经验》精神，切实在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，坚定信心、勇毅前行，不断开创洛阳现代化建设新局面。

会议强调，全省第五期“三个一批”项目建设活动主会场设在洛阳，省委书记楼阳生、省长王凯出席活动并讲话，楼阳生书记还到洛阳LYC轴承有限公司调研，充分体现了省委省政府对洛阳发展的高度重视、亲切关怀和大力支持。要认真学习楼阳生书记、王凯省长指示要求，抢抓构建新发展格局战略机遇，坚持用集群思维发展产业、用改革思维推动发展，努力为全省大局作出更大贡献。要用更大力气抓产业，始终把产业发展摆在重中之重位置，推动“三个一批”项目落实到位，紧盯产业风口抓好招商引资，细化实化十大产业集群，不断厚植未来发展新优势。要全力抓好洛轴改革发展，坚持创新引领，全力支持企业混改，有序推进退城入园，加快“两大基地”建设，为企业做大做强增势赋能。要扎实开展“万人助万企”活动，落实好国家、省、市出台的惠企政策，加大扶持力度，及时纾困解难，让政策更快捷、更通畅、更精准地传递到企业。要加强与驻洛央企的沟通对接，支持引导驻洛央企通过深化改革加快转型升级，进一步做大做强。

就做好当前重点工作，会议指出，要着力抓好政府主导项目建设，积极争取政府专项债，充分利用国开行、农发行等政策性金融，千方百计多上一批打基础、利长远的优质项目。要认真做好世界客属第33届恳亲大会筹备工作，细化方案，完善机制，努力展示好洛阳形象，打造弘扬客家文化、深化交流合作的盛会。

会议传达全省2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推进会议精神，研究我市贯彻落实意见和反馈问题整改方案。会议强调，要提升站位，准确、全面落实市委乡村振兴“151”工作举措，抓好国家、省考评反馈问题整改，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为乡村振兴的重要基础，把农村人居环境整治作为乡村运营的前提条件，把土地流转作为发展产业的关键因素，提高党员干部作风建设针对性，以更加扎实的工作巩固拓展好脱贫攻坚成果，以更加积极的作为全面推进乡村振兴。

会议传达省委人大工作会议精神，研究我市贯彻落实意见。会议指出，要始终聚焦全局性重点工作，紧扣省委“十大战略”、市委“三项重点工作”，做到党委工作重心在哪里、人大工作就跟进到哪里，不断提升服务保障全局工作的能力和水平。要增强监督工作针对性，重点围绕关注度高、监督薄弱的领域，完善监督机制，提升工作质效。要探索丰富人大代表发挥作用的方式和渠道，推动人大代表更好发挥特长、增强履职实效。要加强党对人大工作的领导，支持和保证人大依法开展工作，及时研究解决人大工作和建设中的重大问题，确保人大工作始终沿着正确的政治方向前进。

会议审议并原则通过《市纪委监委监督保障市委中心工作高质量推进实施办法(试行)》。会议强调，去年以来，市纪委监委紧扣市委中心工作，积极主动作为，以高质量监督推动市委工作高质量落实取得明显成效。要在加强全面监督的基础上，筛选一批小切口、关注高、难度大的关键工作，充分发挥纪委监委作用，与市委督查委、市委市政府督查室等密切配合，完善日常沟通、工作协同、线索移交等机制，推动一批突出问题得到有效解决，以更大力度保障市委决策部署落地落实。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)