市委召开专题会议研究高速路网建设、气象保障能力提升等工作

6日，市委召开专题会议，研究高速路网建设、气象保障能力提升等工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究高速路网建设、气象保障能力提升等工作

江凌主持 徐衣显参加

6日，市委召开专题会议，研究高速路网建设、气象保障能力提升等工作。市委书记江凌主持会议。

为提高洛阳南部地区高速公路密度，加快构建“三纵三横三环”高速路网布局，强化南部四县交通联系，带动沿线旅游和产业发展，我市正在加快推进渑淅高速洛宁至嵩县段、永灵高速嵩县至汝州段、济源至邓州高速嵩县至内乡段等3条高速公路项目前期工作。会议听取了3条高速公路初步选线方案、规划设计标准等情况汇报。会议指出，加快推进南部地区3条高速公路建设，是放眼全省补齐豫西高速路网密度不足短板的现实需要，也是推进洛阳市域高速路网畅通连接的必然选择，对促进南部地区加快发展具有重要支撑作用。要深化项目研究，加快组织实施，进一步细化完善线路设计、技术标准等方案，积极推进可行性研究和项目立项，创新工程建设投融资模式，成熟一条、开工一条，更好发挥高速公路的基础支撑和先导引领作用。

会议听取了加快推进洛阳气象保障能力提升情况汇报，深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，系统分析我市气象预警预报领域存在问题，部署推进气象现代化重点工作。会议指出，气象预报预警是防灾减灾的第一道防线。要加快推进气象现代化建设，完善气象监测设施装备体系，科学布设天气雷达，加密气象监测站点，不断提升灾害性天气预报预警准确率和提前量，着力提高防御应对能力和本质安全水平，真正以高质量气象现代化更好服务保障现代化洛阳建设。

就做好洛阳广播电视大学转型发展、洛阳文化旅游职业学院办学工作，会议指出，要加快推动广播电视大学向开放大学转型发展，着力建设终身学习公共服务平台，大力推进社区教育、老年教育，加强技能教育培训，着力构建面向人人、适合人人、更加开放灵活的教育体系。要立足洛阳文旅融合发展需要，办好文化旅游职业学院，明确发展定位，加强学科建设，提高办学质量，创新办学模式，为打造全国沉浸式文旅目的地提供人才支撑。要统筹研究谋划全市职业教育资源整合，结合类型定位，优化办学格局，改善办学条件，加快推进现代职业教育高质量发展。

徐衣显、何伟、王军、吉振华、贺敏、韩治群等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)