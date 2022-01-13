市委国土空间规划委员会2022年第三次会议召开 江凌主持 徐衣显出席

2日，市委国土空间规划委员会2022年第三次会议召开，审议《洛阳市中心城区加能站布局专项规划》《洛阳涧河沿岸片区规划研究及涧河南岸控制性详细规划》及瀍河区、洛龙区部分重点片区规划等规划设计方案。

2日，市委国土空间规划委员会2022年第三次会议召开，审议《洛阳市中心城区加能站布局专项规划》《洛阳涧河沿岸片区规划研究及涧河南岸控制性详细规划》及瀍河区、洛龙区部分重点片区规划等规划设计方案。市委书记、市委国土空间规划委员会主任江凌主持会议。

会议原则通过《洛阳市中心城区加能站布局专项规划》。会议指出，完善城市加油、加氢、充电等加能站基础设施建设，是构建便捷顺畅的城市交通网络的重要支撑。要立足当前、着眼长远，面向未来城市发展，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，加快推进加油站与充电站、加氢站合建的综合动力站建设布局，更好满足城市交通发展需求。要依托城市交通网络，综合考量服务半径、交通关系、安全规范等因素，突出布局合理性、选点安全性、功能前瞻性，科学合理布设多功能加能站点。要严格规划执行，做好加能站布局规划与城市控制性详细规划衔接，严格落实拆补、预留等要求，确保加能站合理布局、有序发展。

会议原则通过《洛阳涧河沿岸片区规划研究及涧河南岸控制性详细规划》，瀍河区新伊大街以东、焦柳铁路以西、中州东路以南、下园东路以北区域控制性详细规划，以及洛龙区关林片区新型社区规划设计方案，并就进一步优化完善规划设计提出具体要求。会议强调，要优化城市公共服务功能，按照片区中心、社区中心、邻里中心多层次相互衔接的空间布局，加强服务功能设置和公共空间形态研究，打造更多社区体育公园等功能性城市绿地，让群众就近享受高水平服务。要坚持生态优先原则，大力营造城市滨水开敞空间，以滨水空间的尺度变化确定城市建筑的高度体量，最大限度降低滨水空间开发强度，更加注重河流沿岸片区整体开发治理，努力打造生态宜居、功能聚合、充满活力的高品质滨水生态廊道。要提高城市建筑规划设计水平，鼓励更多国内国际优秀建筑师进入本地设计市场，融合先进设计理念，助推城市品质提升。

会议还原则通过了《涧西科技产业社区科研生产地块设计方案》。会议指出，要统筹把握科技产业社区用地功能关系，推动公共服务平台在核心区域集中布局，植入更多契合年轻人需求的服务功能和消费业态，努力实现高科技产业、高品质生活的有机融合。

徐衣显、孙延文、杨劭春、牛刚及市委国土空间规划委员会其他委员等出席会议。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）