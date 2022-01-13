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江凌看望慰问我市老党员代表
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.01 16:42

致以节日祝福诚挚问候
传承弘扬党的光荣传统
江凌看望慰问我市老党员代表

　　7月1日是党的生日。当日上午，市委书记江凌看望慰问我市老党员代表，向他们致以美好的节日祝福和诚挚问候，转达市委市政府对老党员的关心和爱护。

　　94岁的李俊贤院士，是我国高性能燃料创始人之一、聚氨酯工业奠基者之一，他研制的产品助力国家重点工程，至今仍广泛应用于许多“大国重器”和汽车、建材、家居等国计民生行业，用实际行动生动诠释了“一句誓言、一生作答”。去年，他荣获全国优秀共产党员、第八届全国道德模范等殊荣。江凌来到李俊贤家走访慰问，了解老人生活起居等情况，对他一生对党忠诚、爱国报国的崇高品格致以敬意，对他为洛阳建设发展作出的卓越贡献表示感谢，要求有关部门用心用情做好服务保障，悉心照顾好老人生活，让老同志更好安享幸福晚年。

　　93岁的吴玉清老人，是一名新中国成立前已入党的老党员，曾经参加过解放洛阳战役、淮海战役、渡江战役等，后来又回到洛阳工作。江凌来到吴玉清家中，与老人促膝而坐、亲切交谈，询问日常生活、身体健康等情况，与老人一起回忆峥嵘岁月，感悟初心使命。江凌叮嘱有关同志要加强关心关爱，解决好老人日常就医等问题，为老人老有所乐、老有所养创造良好条件。

　　江凌指出，老党员老同志为党和国家的建设发展事业付出了辛勤努力，是党和国家的宝贵财富，党和人民永远不会忘记。各级党委政府要关心关爱老党员生活，始终带着感情、带着责任主动服务，及时为他们排忧解难，让他们时刻感受到党组织的关心和社会的尊重。要传承弘扬党的光荣传统，深入挖掘和学习老党员老同志身上蕴藏的红色基因，把他们对党忠诚、为党奉献的精神传承下去，教育引导全市广大党员和干部群众始终感党恩、听党话、跟党走，发挥好党员先锋模范作用，展示新时代党员精神风貌，为加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌作出新的更大贡献。

　　何伟、王军等一同看望慰问。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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