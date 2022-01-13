6月29日，市委召开十大产业集群发展工作部署会，研究部署我市十大产业集群发展工作。市委书记江凌出席会议并讲话，市长徐衣显主持会议并就贯彻落实会议精神提出要求。

市委召开十大产业集群发展工作部署会

江凌讲话 徐衣显主持

6月29日，市委召开十大产业集群发展工作部署会，研究部署我市十大产业集群发展工作。市委书记江凌出席会议并讲话，市长徐衣显主持会议并就贯彻落实会议精神提出要求。

我市深入分析产业基础、积极把握产业“风口”，谋划确定了光电元器件、农机装备、航空装备、高端轴承、耐火材料、生物疫苗、电子化工材料、人工智能、新能源电池、电子显示材料等十大重点发展的产业集群。会议听取了十大产业集群发展实施方案及工作机制有关情况汇报，各产业集群工作专班组长分别围绕产业集群发展情况、存在问题及下步打算等作了发言。

江凌指出，产业是城市发展的根基。去年以来，市委把产业发展作为全市“三项重点工作”之首，全市上下凝心聚力抓产业的氛围已经初步形成。各级各部门要始终把产业发展摆在重中之重位置，着力打造一批创新创业平台，持续抓好智慧岛、龙门实验室、科技产业社区等创新平台建设；着力培育重大产业集群，扭住产业链关键环，持续抓好延链补链强链，不断提升产业竞争优势；着力深化“万人助万企”活动，持续优化营商环境，在全社会营造安商助商的浓厚氛围。

江凌强调，各产业集群工作专班要担起责任，主动作为，着力推动产业集群发展。要深入开展产业调研，站位全球全国大局，把握未来发展趋势，进一步弄清我市产业基础，梳理产业链关键项目，理清影响产业集群发展的突出问题，明晰重点产业集群发展定位和目标，确保产业集群发展找准点、走对路。要加强集群组织化建设，在充分尊重市场、尊重企业的基础上，更好发挥政府优势，尽快组建产业联盟、行业协会，利用集群优势积极开展对口合作，推动集群内部企业深化合作，示范带动集群内企业主动走出去与发达地区企业开展交流。要着力做大做强优质市场主体，集中政府资源、整合外部资源，支持行业龙头企业做大做强；出台专项政策，加大精准扶持力度，推动集群内高成长性企业发展壮大；充分调动企业抓创新的积极性，力争尽快实现重点产业集群规上企业研发活动全覆盖；提升产业政策精准度，推动十大产业集群在较短时间内做大做强。要围绕完善产业链开展精准招商，紧盯产业“风口”，发挥龙头企业引领带动作用，精准确定延链补链项目，着力抓好产业链招商；依托县区打造高水平专业园区，积极引进高水平产业运营商，加快推动产业集群化发展。要着力抓好能力建设和机制建设，持续加强对产业的深度学习研究，准确把握新发展阶段的产业发展新动向新趋势，找准主攻方向和着力点；建立集群内解决企业反映问题的机制，发挥专班统筹作用，确保企业诉求第一时间掌握、第一时间研究解决；建立常态化调度制度，定期听取各专班推进情况汇报，定期研判调度解决问题，定期与产业集群龙头企业沟通交流，推动产业集群发展取得扎实成效。

16家十大产业集群副组长单位的企业负责人，市领导王军、孙延文、安颖芳、张献宇、魏险峰、任丽君、张伊民等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)