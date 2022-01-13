洛阳各级领导干部参加全省“能力作风建设年”活动读书会

按照省委统一部署，28日至29日，我市各级领导干部在洛阳分会场参加全省“能力作风建设年”活动读书会，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，交流学习体会，推动“能力作风建设年”活动取得更大成效。

我市各级领导干部参加全省“能力作风建设年”活动读书会

江凌讲话 徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭参加

按照省委统一部署，28日至29日，我市各级领导干部在洛阳分会场参加全省“能力作风建设年”活动读书会，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，交流学习体会，推动“能力作风建设年”活动取得更大成效。

市委书记江凌在洛阳分会场收听收看第一次、第二次全体会议，并在分组讨论时讲话。徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭参加相关活动。

分组讨论中，市县两级与会人员结合各自思想和工作实际进行了深入研讨交流。大家围绕深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真领悟楼阳生书记讲话精神，结合落实省委“十大战略”、推进全市“三项重点工作”等，谈体会、谈感受，起到了深化认识、凝聚共识的良好效果。大家一致认为，省委专门安排两天时间举办这次读书会，既是庆祝党的诞辰的一堂重要党课，也是加强干部能力作风培训的一项重要举措。楼阳生书记的讲话系统梳理了习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义，深刻阐释了习近平总书记关于干部能力作风的重大要求，对进一步锻造过硬能力作风提出要求，具有很强的政治性、指导性、针对性。通过认真学习研讨，大家更加深刻地感受到，必须把扎实开展能力作风建设与深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神紧密结合起来，在实践中自觉践行，在践行中加深领悟；领导干部的能力作风往往决定着一个地方的竞争力和发展力，抓能力作风建设本质上就是抓发展；深化能力作风建设必须坚持问题导向，通过有针对性地补短板、强弱项来更好地提能力、转作风。

江凌在分组讨论时指出，要增强事业心责任感，把坚定的理想信念转化为做好地方工作、增进民生福祉的政治自觉、思想自觉和行动自觉，以时不我待的紧迫感，敏锐把握新发展阶段带来的机遇，凝心聚力抓好产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，以实际行动为加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌作出应有贡献。要树牢新理念新思维，完整准确全面贯彻新发展理念，持续推进思想观念变革，时刻关注新形势新变化，积极学习借鉴先行地区新理念新思路，着力解决思想僵化、思维固化问题，加快形成与现代化建设相适应的思想观念，更好推动洛阳转型发展高质量发展。要提升敏感性敏锐度，面对新生事物层出不穷、风险隐患交织叠加的新特征，自觉养成从政治上看问题的习惯，加强对新领域新知识的学习研究，不断提高见微知著、科学预见的能力，始终把牢推动发展和应对风险的主动权。要做到敢担当善作为，坚持把“敢担当、善作为”作为能力作风建设的关键，不断强化敢担当的意识、提高善作为的能力，做到在矛盾问题面前敢抓敢管，在风险挑战面前挺身而出，在困难挫折面前迎难而上，千方百计破解工作中的问题瓶颈，持续营造攻坚克难、干事创业的浓厚氛围。

江凌强调，广大党员领导干部要以此次读书会为契机，持续深化“能力作风建设年”活动，进一步突出对习近平总书记重要指示精神的学习领悟，不断提升政治能力；突出提高市委既定年度重点工作的落实成效，不断提升攻坚克难能力；突出抓班子带队伍的自觉，形成更加浓厚的干事创业氛围，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

在洛其他市级领导；市能力作风建设年活动领导小组办公室有关负责同志；市人大常委会秘书长，市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室主要负责同志，市委各部委、市直机关各单位、各人民团体党委(党组)主要负责同志；省管企业、省属高等院校党委主要负责同志；市管企业、市属高等院校党委主要负责同志等在洛阳分会场参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)