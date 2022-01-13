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洛阳市与豫资控股集团签署战略合作框架协议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.29 18:00

我市与豫资控股集团签署战略合作框架协议
江凌与豫资控股集团董事长秦建斌举行工作会谈 徐衣显参加

　　29日，洛阳市政府与中原豫资投资控股集团有限公司签署战略合作框架协议，持续深化在新型城镇化、重大产业培育、项目合作开发、金融及咨询服务等领域合作，助力洛阳加快建强副中心、形成增长极。

　　签约仪式前，市委书记江凌与豫资控股集团党委书记、董事长秦建斌一行举行工作会谈。市长徐衣显，豫资控股集团党委副书记、副董事长、总经理缪文全代表双方签约。

　　江凌对豫资控股集团长期以来参与支持洛阳经济社会发展表示感谢。双方一致表示，豫资控股集团是省级国有资本运营的主平台、战略性投资的先行者、金融服务的工具箱，在基础设施投资、产业投资、科技金融等领域拥有强大的资本运作和投融资能力。豫资控股集团的战略布局与洛阳重视资本、善用资本、借力资本的发展路径高度契合。双方将全面巩固拓展战略合作关系，抢抓国家出台稳经济一揽子政策措施机遇，充分发挥企业资本运作平台优势，共同搭建对接政策性金融和社会资本的桥梁，聚焦城市提质、风口产业、乡村振兴、文旅文创等重点领域，梳理合作方向，明确具体项目，组建专班推进，尽快推动双方战略合作取得务实成效。

　　根据协议，双方将进一步提升合作水平，通过落实合作举措、深化合作内容、落地合作项目，实现互利共赢发展。在新型城镇化建设方面，采取引入政策性银行贷款、合作设立城市发展基金等方式，为城市更新提质提供融资、投资、建设、运营等全方位支持。在产业转型方面，以产业基金为抓手，加大对先进制造业、“专精特新”企业、“双创”等扶持力度。在乡村振兴方面，支持农村基础设施和集镇建设，推进普惠金融支农惠农，助力农村产业提质。在发展绿色低碳经济方面，引入优质产业资源，支持洛阳培育壮大节能环保、清洁能源等新兴产业。在文旅融合方面，引入优质产业资本和运营团队，加大对旅游配套设施建设的支持力度，开发具有洛阳特色的文创产品，着力培育文旅消费热点。在发展数字经济方面，支持洛阳发展5G网络平台和人工智能等信息技术，丰富新型基础设施应用场景建设。此外，豫资控股集团将依托“朋友圈”“资本圈”“生态圈”优势，提供业务咨询、资源对接及赋能服务，助力洛阳引资、引技、引智。

　　豫资控股集团党委委员、监事会主席王俊岭等企业高管团队成员，市领导李新建、王军等参加活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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