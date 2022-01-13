江凌与英诺赛科科技有限公司董事长骆薇薇举行工作会谈

25日，市委书记江凌与来洛考察的英诺赛科(珠海)科技有限公司董事长骆薇薇一行举行工作会谈，代表市委市政府对英诺赛科来洛考察表示欢迎。

25日，市委书记江凌与来洛考察的英诺赛科(珠海)科技有限公司董事长骆薇薇一行举行工作会谈，代表市委市政府对英诺赛科来洛考察表示欢迎。双方就半导体产业合作事宜进行深入交流，达成广泛共识。

双方一致认为，第三代半导体产业方兴未艾，应用前景十分广阔。英诺赛科作为第三代半导体领域的领军企业之一，在全球首次实现8英寸硅基氮化镓材料与器件的大规模量产，在技术、研发、应用等领域积累了丰富经验。立足自身实际，紧盯产业风口，着力谋划发展半导体产业，对洛阳抢占产业新赛道、在新一轮区域经济版图重构中赢得主动具有重要意义。英诺赛科将发挥自身技术优势，积极在洛进行半导体产业战略布局，立足洛阳新材料等产业优势，在半导体硅基材料研发生产等领域积极拓展合作空间，在自动化转型升级等领域梳理更多应用场景，为洛阳发展风口产业作出积极贡献。洛阳将组建工作专班，做好要素保障，为英诺赛科在洛发展营造良好环境、提供一流服务，推动双方务实合作尽快落地见效、开花结果。

英诺赛科(珠海)科技有限公司是一家集科研、实验、生产于一体的第三代半导体晶圆片及芯片的中外合资公司，拥有中国首条8 英寸硅基氮化镓外延与芯片大规模量产生产线，产品广泛地应用于手机、车载设备、医疗设备、逆变器、节能电机、大型数据中心、电网、电动汽车等领域。本月上旬，市考察团到粤港澳大湾区考察期间，曾到英诺赛科珠海总部考察。

英诺赛科(珠海)科技有限公司首席财务官钟山、高级副总裁孙毅、副总裁郭向东、副总裁陈钰林，市领导王军、魏险峰、牛刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)