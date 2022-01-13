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市委召开防汛工作视频调度会 江凌讲话 徐衣显参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.25 19:56

　　25日下午，在收听收看全省防汛工作视频调度会后，市委立即召开防汛工作视频调度会，对贯彻落实省委省政府部署要求、扎实做好本轮强降雨天气应对、确保安全度汛提出要求。市委书记江凌主持会议并讲话。

　　根据最新气象预测，26日至27日，我市将迎来一轮强降雨，部分地区降水量在50至70毫米，个别乡镇将有100毫米以上的大暴雨，局地还将伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气。

　　江凌在讲话中指出，根据气象分析研判，6月下旬至7月上旬，我市将有多轮强降雨天气，气候较为异常，防汛形势复杂严峻。各级领导干部要做到思想认识入汛，增强风险意识，树牢底线思维，认真落实省委省政府部署要求，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，坚持用大概率思维应对极端天气和极有可能发生的重大自然灾害，提早谋划准备，落实落细工作，时刻绷紧防汛这根弦，全力以赴确保安全度汛。

　　江凌强调，要做到工作状态入汛。加强值班值守，市县乡三级防汛指挥体系要协同联动，严格落实领导带班值班制度，确保24小时有人值班值守；加强会商研判，在市防汛指挥部统一领导下，密切关注天气变化，及时监测雨情汛情，科学精准指导防汛工作；加强救援准备，备足备好防汛物资、救援场所，确保一旦出现险情能及时有效应对；加强社会面宣传，深入基层、深入群众，发挥互联网、移动端优势，不断提升人民群众安全防范意识和避险自救能力；做好沟通调度，保持与黄委会等部门沟通衔接，统筹开展流域和水库调度，确保提前腾出库容，严阵以待应对降雨。

　　就做好本轮强降雨应对工作，江凌强调，要加强组织领导，领导干部要下沉基层、靠前指挥，真正到一线去、到风险点去，实地研判、实地指挥，示范带动各级各部门层层压实责任，把防汛工作落到实处。要加强预警监测，提前研判风险，紧盯山区沟域旅游点、地势低洼村庄、地质灾害隐患点、尾矿库、城市易涝点等重点区域，始终把应急避险牢牢抓在手上，完善预案，细化措施，在危险发生前及时转移群众，确保做到不落一户、不漏一人。要加强上下联动，各县区履行好主体责任，市应急、水利、气象等部门加强会商研判、做好业务指导，市交通、电力、通讯等部门备好抢险力量，加强与省有关部门的沟通汇报，形成全力以赴抓防汛的强大合力，守护好人民群众生命财产安全。

　　会议以视频的形式召开，各县区设分会场。省防汛指导组相关负责同志，市领导徐衣显、王军、孙延文、魏险峰、张武清等在市主会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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