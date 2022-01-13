24日，市委理论学习中心组举行集体学习，深入学习习近平总书记关于依法规范和引导资本健康发展的重要论述，通过集体研讨交流，进一步深化对资本性质的理解、对资本作用的认识、对资本规律的把握，不断提升运用资本市场的能力，为现代化洛阳建设提供金融支撑。

市委理论学习中心组举行集体学习

强化资本意识 善用资本手段

为现代化洛阳建设提供金融支撑

江凌主持 徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭参加

24日，市委理论学习中心组举行集体学习，深入学习习近平总书记关于依法规范和引导资本健康发展的重要论述，通过集体研讨交流，进一步深化对资本性质的理解、对资本作用的认识、对资本规律的把握，不断提升运用资本市场的能力，为现代化洛阳建设提供金融支撑。

市委书记江凌主持并讲话。徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭等参加。

会上，市委理论学习中心组成员进行了集体自学。杨炳旭、李新建、孙延文、魏险峰、张汉智和市财政局、市国资委、市金融工作局等部门负责同志围绕用好资本市场、发挥资本积极作用，结合工作实际，谈了学习体会和工作打算。

江凌在讲话时指出，党的十八大以来，习近平总书记就依法规范和引导资本健康发展作出一系列重要论述，为我们正确认识资本、充分发挥资本的积极作用提供了根本遵循。各级党委(党组)和领导干部要深入学习领会习近平总书记重要论述，带头加强对现代经济知识特别是新的时代条件下资本理论的学习，真正从政治上认识和把握资本问题。要深刻认识资本具有逐利性，既充分发挥资本促进社会生产力发展的积极作用，又加强对资本的规范和约束，引导各类资本健康发展。要深刻认识社会主义市场经济体制的本质特征，既充分发挥资本作为市场配置资源工具的重要作用，又防止强调市场经济而放任资本无序扩张。要深刻认识洛阳资本市场的稀缺性，在提升政府行政效率、营造良好法治环境的基础上，更加重视资本市场培育发展，更加善用资本手段发展经济。

江凌强调，越是走向现代经济，越需要发挥资本的重要作用。一个地方的经济发展水平，很大程度上取决于资本发展水平；干部抓经济工作的能力，很大程度上体现在运用资本的能力。要高度重视资本在现代化建设中的重要作用，着力攻克难关、破解难题、提升能力，为现代化洛阳建设提供有力金融支撑。要大力培育多层次资本市场，用好政府引导基金，完善风险补偿机制，撬动更多社会资本参与科技创新、产业发展，不断提高直接融资比重。要提高投融资能力，转变招商引资理念，全面推行开发区“管委会+公司”模式，聚焦“风口”赛道高成长性企业，做好产业投融资大文章，吸引更多优质项目集聚发展；充分发挥财政资金杠杆作用，扩大银行信贷投放力度，加大金融支持乡村振兴和产业发展力度；抢抓国家出台稳经济一揽子政策措施机遇，争取更多政策性融资和专项债券，提高国有平台公司投融资能力，积极扩大有效投资。要注重用好资本手段促进社会事业发展，鼓励支持社会资本参与基础设施建设和公共服务提升，持续增进民生福祉。

江凌强调，要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，突出防范化解地方金融机构、平台公司、政府债务等方面风险，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。加快补齐地方金融机构监管的短板，严格规范金融机构运行。加快推动国有平台公司转型发展，更加注重投资项目市场化策划，着力实现国有资本布局优化、良性发展。积极防范化解政府隐性债务风险，坚决遏制新增政府隐性债务。坚持把发展作为第一要务，着力在推动高质量发展中防范化解风险，实现稳增长与防风险的长期均衡。

市委理论学习中心组成员等参加集体学习。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)