22日至23日，在与河南省政府、洛阳市政府签署合作协议后，宁德时代企业考察团一行深入洛阳，对落实战略合作事宜进行深度考察对接，积极推动务实合作尽快落地见效。

宁德时代企业考察团来洛

抢抓产业风口深化战略合作打造产业集群

协同构建洛阳新能源市场产业发展双高地

曾毓群率队 江凌、于波一同参加考察

22日至23日，在与河南省政府、洛阳市政府签署合作协议后，宁德时代企业考察团一行深入洛阳，对落实战略合作事宜进行深度考察对接，积极推动务实合作尽快落地见效。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群率队，市委书记江凌，鸿商集团董事局主席于波等一同参加考察活动。

市委市政府高度重视产业发展工作。去年以来，市委深入贯彻落实省委“两个确保”“十大战略”的总体部署要求，把产业发展作为全局工作的重点和首要任务，进一步明确了产业发展的主攻方向，全市上下凝心聚力抓产业的氛围日益浓厚。发展新能源电池产业，是实现碳达峰、碳中和目标、推动绿色转型的重要路径，也是洛阳重点布局发展的风口产业赛道和十大产业集群之一。积极推进洛阳与宁德时代的战略合作，对洛阳抢抓风口、创新转型，着力加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌具有重要意义。

在洛期间，宁德时代考察团认真考察洛阳产业集群发展、创新平台建设、城市基础设施、公共服务配套等情况，深刻感受洛阳厚重的文化底蕴、独特的生态魅力、蓬勃的发展脉动，并围绕深化双方合作进行深入沟通交流。

曾毓群表示，洛阳作为中原城市群副中心城市，产业、科技、文化、交通等优势明显。通过此次考察，深切感受到洛阳不仅文化底蕴厚重，而且拥有良好的产业基础、创新平台和城市规划建设管理水平，尤其是优越的营商环境和对企业的高度重视，让大家印象深刻。宁德时代致力于为全球新能源应用提供一流解决方案和服务，在新能源电池领域拥有技术、人才、服务等综合优势。宁德时代对与洛阳的战略合作充满信心、充满期待，希望地企双方积极构建更加紧密的合作关系，在新能源电池研发生产、新能源产业生态构建、新能源技术应用等领域持续深化务实合作，着力实现地企互利共赢。

作为全球领先的新能源创新科技公司，宁德时代专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势和可持续研发能力，动力电池系统装机量连续五年全球第一，储能电池产量市占率全球第一，成为新能源电池领域的头部企业。洛阳新能源电池产业有一定发展基础，现有上下游重点企业20余家，涵盖锂电池、燃料电池、电池材料、动力电池应用等领域。

按照宁德时代与洛阳市政府的战略合作协议，双方将协同推进新能源产业生态建设，助推洛阳打造在全国范围具有竞争优势的新能源产业集群。同时，双方还将合作推广新能源技术在城市交通等领域应用，积极推广换电模式、推动新能源发电项目开发，不断提升新能源应用占比，协同构建洛阳新能源市场和产业发展双高地。

以此为支撑，洛阳将聚焦锂电池、燃料电池、电池材料、动力电池应用等领域，加快培育引进产业链上下游企业，积极做大做强新能源电池产业集群，预计到2025年，全市新能源电池产业规模达到2000亿元，动力锂电池、负极材料、燃料电池等领域产业结构进一步优化，基本形成产业链条完整、产业结构合理的高质量发展体系。

宁德时代董事长助理、战投企划总经理曲涛，宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理，宁德时代首席财务官郑舒，洛阳市领导李新建、王军、杨劭春、魏险峰等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)