6月22日，河南省政府、洛阳市政府分别与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合作协议，共同推进新能源产业生态建设，加快形成在全国范围具有竞争优势的新能源产业集群。

河南省政府、洛阳市政府分别与宁德时代签署合作协议

宁德时代“牵手”河南洛阳

协同构建新能源产业生态

楼阳生与宁德时代董事长曾毓群举行工作会谈

王凯、孙守刚、江凌、费东斌、陈星等出席

6月22日，河南省政府、洛阳市政府分别与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合作协议，共同推进新能源产业生态建设，加快形成在全国范围具有竞争优势的新能源产业集群。

当日，省委书记楼阳生与宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群一行在郑州举行工作会谈，共同见证省政府、洛阳市政府与宁德时代签署合作协议。河南省领导王凯、孙守刚、江凌、费东斌、陈星等出席会谈及签约仪式。

楼阳生代表省委和省政府对协议的签署表示祝贺。他说，当前，全省上下牢记习近平总书记“奋勇争先、更加出彩”殷殷嘱托，以前瞻30年的眼光想问题、作决策、抓发展，锚定“两个确保”、实施“十大战略”，奋力推进现代化河南建设。特别是我们把创新摆在发展的逻辑起点、现代化河南建设的核心位置，聚力优势再造、换道领跑，加快转型步伐，加速动能转换。实现“双碳”目标，既是发展机遇也是使命责任。宁德时代作为新能源领域的领军企业，与河南发展战略高度契合，产业关联性强，此次签约必将开启双方合作共赢的新篇章。希望宁德时代发挥科技、人才等方面优势，推动更多新能源产品、技术、业态在河南落地和应用。河南将加强组织领导、协同联动，为企业提供全生命周期的优质服务，确保合作早日结出硕果，在新赛道上携手跑出加速度、赢得新发展。

曾毓群感谢河南省委和省政府对宁德时代的大力支持，简要介绍了企业创新发展情况。他表示，近年来河南抢抓“双碳”战略机遇，加快转型发展步伐，全省上下干事创业热情高、劲头足，经济发展态势好、潜力大。宁德时代致力于为新能源应用提供一流解决方案，我们愿与河南一起，充分发挥各自优势，在新能源电池研发生产、新能源产业生态构建、新能源技术应用等领域持续深化务实合作，助力现代化河南建设。

宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司，在全球布局五大研发中心和十大研发基地，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案和服务。新能源电池产业是洛阳市重点发展的“风口”产业。目前，洛阳已汇聚一批涵盖锂电池、燃料电池、电池材料、动力电池应用等领域的上下游重点企业，形成了较好的产业基础和较为完整的产业链条。近年，地企双方立足各自优势，在多领域开展务实合作，构建了紧密的合作关系。

按照合作协议，宁德时代将和河南省、洛阳市围绕实现碳达峰、碳中和目标，共同推动新能源电池及材料、风电及储能应用等新能源产业合作发展，打造零碳产业聚集高地。洛阳市将充分依托宁德时代在产业、市场、科技、人才等方面的优势，与宁德时代展开战略合作，协同推进新能源产业生态建设，大力发展动力电池、储能电池等新能源电池产业，合作引进培育上下游配套产业，大力推广换电模式、推动新能源发电项目开发，不断提升新能源应用占比，着力打造在全国范围具有竞争优势的新能源产业集群，协同构建洛阳新能源市场和产业双高地。

鸿商集团董事局主席于波，宁德时代董事长助理、战投企划总经理曲涛，宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理，宁德时代首席财务官郑舒，河南省直相关部门主要负责同志，洛阳市领导徐衣显、李新建、王军、魏险峰等出席相关活动。(《河南日报》记者 冯芸 马涛 洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)