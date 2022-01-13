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毕业了，留在洛阳的N个理由
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.23 17:03

　　又是一年毕业季，对未来充满向往的你，是选择留在洛阳还是到外地打拼？不过，在决定前不如跟随小编一起重新认识一下洛阳吧！

　　就业环境良好

　　今年年初，市政府办公室印发《幸福洛阳建设行动计划》，明确未来洛阳就业环境新举措，描绘了幸福洛阳美丽画卷。

2022年洛阳市首场“万人助万企”重点企业招聘会

　　2023年年底前，服务用人单位1.5万家次以上，发布岗位需求45万个以上；2025年年底前，服务用人单位2.5万家次以上，发布岗位需求75万个以上。加快洛阳人力资源产业园建设，着力打造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的公共就业服务体系。

洛龙区开展的职业技能培训班

　　高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设，2023年年底前，建设职业技能等级认定机构90家，累计完成90万人次职业技能培训；2025年年底前，建设职业技能等级认定机构130家，累计完成150万人次职业技能培训，率先建成全省技能人才高地。

公益性招聘活动

　　持续拓宽高校毕业生就业渠道，确保总体就业率达到90%以上。高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设，全年职业技能培训30万人次。加大返乡下乡创业就业力度，对认定为市级返乡创业示范园区的，市财政给予20万元奖补。

青年人才公寓

　　为打造青年友好型城市，增强平台城市发展动能，洛阳市不断完善安居保障体系，构建“租售补”一体化青年安居体系，为青年提供青年人才公寓、青年驿站、保障性租赁住房等多层次住房保障，打造吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城。

洛阳市正大广场青年之家

　　“十四五”期间，洛阳将着力实施青年安居保障工程，建设运营青年驿站，重点在洛阳城市区打造一站式青年人才服务平台，为来洛、回洛青年人才提供免费住宿、就业指导、社会融入等服务。

清洛基地

　　近年，清洛基地、洛阳国家大学科技园等创新平台加快建设，吸引汇聚了大批青年创新人才，为洛阳创新发展汇聚青春力量。清洛基地作为河南省首批重大新型研发机构，通过“以才引才、机制引才、项目引才、政策引才”等多维引才方式，不断集聚青年科技创新人才。

国家大学科技园

　　国家大学科技园是以具有科研优势特色的大学为依托，将高校科教智力资源与创新资源紧密结合，推动创新资源集成、科技成果转化、科技创业孵化、创新人才培养和开放协同发展的科技服务机构，是促进融通创新、构建双创生态、培育经济发展新动能的重要载体。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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