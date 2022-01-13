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市委召开专题会议 研究深化“三医联动”改革和乡镇改革工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.21 16:53

市委召开专题会议
研究深化“三医联动”改革和乡镇改革工作
江凌主持 徐衣显、杨骁参加

　　21日，市委召开专题会议，研究深化“三医联动”改革、乡镇管理体制机制改革等工作。市委书记江凌主持会议。

　　会议审议了《洛阳市深化“三医联动”改革实施方案》。会议指出，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，是贯彻落实习近平总书记关于深化医疗卫生体制改革重要指示精神，促进优质医疗资源均衡布局，全面提升医疗卫生服务能力，更好满足人民日益增长的健康需求的重大民生工程。要优化医疗资源配置，着力构建城市区“三甲综合医院+区级人民医院+社区卫生服务中心”的三级医疗服务体系和县域“县级综合医院+中心镇医共体分院+村标准化卫生室”的三级医疗服务体系，鼓励支持市县两级特色专科医院建设，加快推进基层卫生室公有化建设，实现优质医疗资源均衡布局。要积极推进医保支付方式改革，实行医共体医保基金总额付费，逐步推行按病种分值付费，落实药品耗材集中带量采购，持续提高医保基金管理使用效益，减轻居民医疗费用负担。要深化公立医院人事薪酬制度改革，积极推行员额制改革，探索实行协议工资和年薪制，加强基层全科医生培养，不断提高城乡医疗卫生服务能力。

　　会议听取了我市乡镇改革工作进展情况汇报。会议强调，乡镇是国家治理的基础单元，事关加强基层政权治理能力建设、稳固党的执政根基。要认真落实省委省政府关于深化乡镇管理体制机制改革的决策部署，进一步树牢问题导向，坚持以改革的思维和办法，全面梳理破解制约乡镇管理体制机制改革的突出问题，夯实基层基础，提升治理效能，最大限度激发乡镇动力活力。要抓紧落实省委改革部署，确保6月底前完成乡镇职责权限配置、机构设置、编制配备、综合行政执法改革等改革任务，切实从乡镇需求出发，积极稳妥推动放权赋能，实现权限下放、重心下移、保障下倾。要分类探索自选动作，支持基层改革创新，聚焦优先做强中心镇，在有条件的乡镇因地制宜探索放权赋能改革、财政管理体制改革等创新举措，有效保障乡镇干部待遇，提高乡镇干事创业的积极性主动性。要完善乡镇职责清单，规范乡镇职责权限，不断提升乡镇工作规范化、制度化、科学化水平。

　　徐衣显、杨骁、何伟、李新建、王军、孙延文、贺敏、韩治群等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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