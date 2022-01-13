洛阳市委常委会召开会议

20日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神；深入学习习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，审议《洛阳市黄河流域生态保护和高质量发展规划》；会议还对做好当前重点工作提出要求，并审议《洛阳市督促检查与效能问责联动机制暂行办法》。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究黄河流域生态保护和高质量发展等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

20日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神；深入学习习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，审议《洛阳市黄河流域生态保护和高质量发展规划》；会议还对做好当前重点工作提出要求，并审议《洛阳市督促检查与效能问责联动机制暂行办法》。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会议指出，习近平总书记在中共中央政治局第四十次集体学习时的重要讲话精神，系统总结了党的十八大以来反腐败斗争取得的显著成效、积累的重要经验，就加深对新形势下党风廉政建设和反腐败斗争的认识，提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平作出具体部署，为全面打赢反腐败斗争攻坚战、持久战提供了根本遵循。去年以来，市委认真贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党的重要论述和中央、省委要求，突出坚持“严”的主基调与激励干部干事创业相统一，突出“治已病”与“治未病”相统一，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，广大党员干部守牢廉洁底线、积极担当作为，干事创业的氛围更加浓厚。要深入领会习近平总书记重要要求，加强党对反腐败工作的集中统一领导，压实各级党委(党组)全面从严治党主体责任特别是“一把手”第一责任人责任，保持零容忍的警醒、零容忍的力度，统筹推进各领域反腐败斗争，完善管权治吏的体制机制，更加常态化、长效化地防范和治理腐败问题，坚定不移将反腐败斗争进行到底。各级领导干部要坚持以身作则，发挥表率作用，切实担起管党治党责任，抓好班子，带好队伍，在营造风清气正的政治生态、形成清清爽爽的同志关系和规规矩矩的上下级关系、坚持亲清政商关系、营造向上向善的社会环境等方面带好头、尽好责。

就做好我市黄河流域生态保护和高质量发展工作，会议强调，要深刻领悟习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，正确处理生态保护和高质量发展的关系，坚决摒弃以牺牲环境换取一时发展的短视做法，着力走好水安全有效保障、水资源高效利用、水生态明显改善的集约节约发展之路。要增强《洛阳市黄河流域生态保护和高质量发展规划》编制针对性，紧盯重点关键，突出洛阳特色，加快建立健全支持洛阳南部地区高质量发展的制度体系，积极探索老工业基地转型发展的政策路径，不断完善统筹城乡发展的有效机制，着力破解水资源短缺制约城乡发展的突出问题，下更大力气抓好中华文明探源工程的深化研究，推动洛阳在黄河流域生态保护和高质量发展战略中展现更大担当作为。

就做好当前重点工作，会议强调，要积极做好近期强降雨天气应对，加强预警监测和会商研判，及早做好防汛准备，切实守牢安全底线；统筹做好抗旱保苗，利用降雨有利时机，加快秋作物播种进度，为秋粮丰收打牢基础。要扎实做好经济运行调度，紧盯重点指标，加强分析研判，及时沟通衔接，确保上半年时间任务“双过半”，为奋力实现经济发展“全年红”奠定坚实基础。要进一步树牢“项目为王”理念，扎实推进“三个一批”项目落地建设，有力推动项目建设提速提质提效，扩大有效投资对经济的拉动作用。要落实好国家、省、市出台的一揽子惠企政策，细化“万人助万企”工作推进机制，深入开展走访调研，了解运行情况、加大扶持力度、及时纾困解难，让政策更快捷、更通畅、更精准地传递到企业。

会议听取《洛阳市督促检查与效能问责联动机制暂行办法》起草情况汇报。按照市委“能力作风建设年”活动要求，我市将强化督查与纪检部门的协同联动，进一步强化压力传导，有效激发党员干部担当作为的内生动力，着力推动市委重大决策部署高质高效落地落实。会议要求，要进一步发挥市委督查委统筹作用，拓宽发现问题、监督工作的有效渠道，以强有力的督查督导解决不作为、慢作为等突出问题，确保问题第一时间解决、工作第一时间落实。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)