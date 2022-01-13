15日至16日，全国政协副主席刘奇葆率全国政协调研组来洛，开展贯彻落实中央政协工作会议精神进展情况“回头看”专题调研。

刘奇葆率队来洛

开展贯彻落实中央政协工作会议精神进展情况“回头看”专题调研

刘伟、常荣军、江凌、王东伟、谢玉安参加调研

15日至16日，全国政协副主席刘奇葆率全国政协调研组来洛，开展贯彻落实中央政协工作会议精神进展情况“回头看”专题调研。

省政协主席刘伟，全国政协教科卫体委员会副主任常荣军，省委常委、洛阳市委书记江凌，省委常委、省政协党组副书记、统战部部长王东伟，省政协副主席谢玉安等参加调研。

调研组先后到洛阳LYC轴承有限公司、中钢洛耐科技股份有限公司、应天门遗址博物馆、龙门石窟泉水复涌点、中国空空导弹研究院、孟津区平乐镇、二里头夏都遗址博物馆等地实地察看，并召开座谈会听取意见建议，了解河南及洛阳政协工作的经验做法。

刘奇葆指出，2019年9月召开的中央政协工作会议，在党的历史、人民政协历史上都是第一次。习近平总书记发表的重要讲话，为新时代加强和改进人民政协工作进一步指明了方向、提供了根本遵循。河南各级政协在省委领导下，贯彻落实中央政协工作会议精神抓得紧、措施实、效果好，政协党的建设不断加强，服务大局履职成果丰硕，专门协商机构建设推进有力，凝聚共识工作扎实有效，各项工作有创新、有亮点、有特色，取得了新进展新成效。

刘奇葆强调，学习贯彻中央政协工作会议精神是一项长期任务。要持续深入学习，结合实际再领会、再贯彻，推动学习贯彻工作不断走深走实。要深入调研、认真总结人民政协实践创新、理论创新、制度创新成果，进一步深化规律性认识，持续深化专门协商机构建设，推动政协工作创新发展。要扎实做好政协各项工作，紧扣党和国家工作大局凝聚各界共识，以高质量建言服务高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

刘伟介绍了河南省政协贯彻落实中央政协工作会议精神情况。他说，省委切实加强领导，及时召开政协工作会议作出部署。省政协深入宣讲会议精神，通过省市县三级联动、开展专项督查、争取各部门支持，推动解决实际困难。我省创新举措，将市县党委抓政协党建工作、重视支持政协工作情况纳入述职评议或综合考核，建立健全各项制度机制，着力解决“两个薄弱”问题。我们要以此次调研为契机，认真落实调研组要求，持续推动贯彻落实中央政协工作会议精神走深走实，以高质量履职服务现代化河南建设。

江凌在座谈会上介绍了洛阳市贯彻落实中央政协工作会议精神情况。他表示，洛阳市委着力加强党对政协工作的领导，围绕协商什么、怎么协商、如何用好协商成果、如何加强专门协商机构建设等进行积极探索，充分发挥人民政协专门协商机构作用，确保政协协商始终保持正确方向、取得良好效果。

省政协秘书长汪中山，市领导杨炳旭、李新建、王军、杨劭春、牛刚、张伊民等陪同调研或参加座谈会。 (《河南日报》记者 刘亚辉 洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)