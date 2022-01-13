洛阳文旅文创产业发展再迎利好！19日上午，河南省文化旅游投资集团有限公司正式在洛挂牌，同时举行省文旅投资集团项目合作集中签约仪式，助力洛阳市打造全国沉浸式文旅产业发展高地。

河南省文化旅游投资集团在洛挂牌

省文旅投资集团与93家单位签署战略合作协议

江凌、吴孟铎揭牌 黄玉国、李涛、姜继鼎、王承哲、徐衣显等出席

洛阳文旅文创产业发展再迎利好！19日上午，河南省文化旅游投资集团有限公司正式在洛挂牌，同时举行省文旅投资集团项目合作集中签约仪式，助力洛阳市打造全国沉浸式文旅产业发展高地。

省委常委、市委书记江凌，省文旅投资集团党委书记、董事长吴孟铎共同为省文旅投资集团揭牌。省委宣传部副部长黄玉国，省政府国资委主任李涛，省文旅厅厅长姜继鼎，省社科院院长王承哲，省财政厅二级巡视员张志涛，省文旅投资集团总经理张立新、监事会主席李大伟，洛阳市领导徐衣显、王飞、王军、张玉杰、魏险峰等出席挂牌或签约活动。

整合省内优质文旅资源，组建河南省文化旅游投资集团有限公司，是省委省政府加快文化旅游强省建设的重大战略举措，是推动国有资本专业化重组，汇聚力量壮大市场主体，以龙头企业带动，加快文旅文创产业成为我省战略性支柱产业的重大行动。同时，按照省委省政府部署要求，该集团注册地设在洛阳市，着力助推洛阳文旅文创产业高质量发展。

李涛在致辞时表示，省文旅投资集团作为省管国企，在传承历史文化、建设文旅强省中承担着重大责任，发挥着引领作用，从组建之初就倍受各界关注。省政府国资委将全力支持、服务好文旅投集团改革发展，也希望文旅投集团不负各方期待，把开局当开战，在洛阳这方文旅沃土上迅速发展壮大，真正成为现代化河南建设的“方面军”“顶梁柱”，让“行走河南·读懂中国”的品牌不断发扬光大。

市长徐衣显代表市委市政府对省文旅投资集团在洛挂牌和战略合作集中签约表示祝贺。他说，省文旅投资集团在洛挂牌，是全省文旅文创融合战略的重大标志性成果，也是关系洛阳发展全局的一件大事喜事。省委省政府要求洛阳加快推动文旅文创成支柱，特别是把省文旅投资集团总部设在洛阳，充分体现了对洛阳的关心厚爱和大力支持。洛阳将以此为契机，进一步整合资源、创新业态，全力服务好省文旅投资集团运营发展，协力打造文旅旗舰劲旅。希望省文旅投资集团扎根洛阳、服务中原，在洛阳谋划实施更多大项目、好项目，与洛阳携手并进，共同为文化强省建设增光添彩。

吴孟铎表示，省文旅投资集团将牢记省委省政府重托，履行文化旅游强省建设使命，重点围绕实施省文旅文创融合战略、围绕把省文旅投资集团做大做强、在郑汴洛核心区文旅文创融合发展上实现先行突破等重要目标，努力打造“行走河南·读懂中国”品牌体系，坚持“开局即决战、起跑即冲刺”，力争开局良好、快速壮大。同时，省文旅投资集团将发挥自身优势，强化平台思维和资源整合创新能力，积极为洛阳市文旅产业高质量发展引资、引智、引运营管理，为洛阳文旅文创产业发展再立新功。

在签约仪式上，省文旅投资集团与中国旅游研究院、中国文化传媒集团、泰国正大集团、柬埔寨国家航空、顶度集团等93家单位签署战略合作协议和业务实质协议，共获银行意向授信额度5550亿元，合作范围包括智库顾问、投资融资、综合开发、运营管理、数智创意等板块。

中国旅游协会副会长、顶度集团有限公司董事长陈向宏，泰国正大集团副总裁傅学军，以及来自央企、金融机构、头部文旅企业、知名咨询机构、省直有关部门负责人等嘉宾参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)