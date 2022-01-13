昨日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神；深入学习习近平总书记关于巡视工作重要论述，研究我市巡察工作；传达学习第九次全国信访工作会议精神及《信访工作条例》，研究我市贯彻落实意见；研究“十四五”十件大事涉及的风口产业发展、隋唐洛阳城国家遗址公园建设等工作。市委书记江凌主持会议，杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要指示精神

研究巡察、信访稳定、风口产业发展等工作

江凌主持 杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

昨日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神；深入学习习近平总书记关于巡视工作重要论述，研究我市巡察工作；传达学习第九次全国信访工作会议精神及《信访工作条例》，研究我市贯彻落实意见；研究“十四五”十件大事涉及的风口产业发展、隋唐洛阳城国家遗址公园建设等工作。市委书记江凌主持会议，杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会议指出，要深入学习习近平总书记在四川考察时的重要讲话精神，认真落实乡村振兴“151”工作举措，坚持以富民为导向，持续提升农业现代化水平；加快构建县乡村一体化的紧密型县域医共体，保障好广大农民群众基本医疗；始终坚定文化自信，既要大力传承弘扬中华优秀传统文化，又要善于借鉴利用世界一切优秀文明成果，不断将洛阳厚重文化底蕴转化为发展优势。要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《努力建设人与自然和谐共生的现代化》，自觉践行习近平生态文明思想，落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，深刻认识生态文明建设在党和国家事业发展全局中的重要地位，打好污染防治攻坚战，抓好中央、省生态环境保护督察反馈问题整改，走好绿色低碳发展之路，推动生态文明建设不断迈上新台阶。要一以贯之抓好习近平总书记系列重要指示要求的学习领悟，深刻理解和把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的新任务新要求，清醒认识我国产业格局、市场条件和国内地区关系发生的深刻变化，加快跳出原有发展模式和路径，坚持以创新引领发展，努力在产业结构调整、发展动能转换上取得更大突破，奋力开创高质量发展新天地。

会议审议《十二届洛阳市委巡察工作规划》，指出要坚守政治巡察定位，紧紧围绕习近平总书记重要指示要求和省委、市委重点工作部署的贯彻落实情况开展巡察，以强有力的政治监督确保“两个维护”落到实处。要始终坚持严的主基调，全面贯彻巡视工作方针，进一步彰显巡察管党治党利剑作用，把全面从严治党向纵深推进。要以发现问题、解决问题为导向，抓紧抓实巡察整改，做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。要注重系统联动，完善上下联动、贯通融合的监督格局，形成系统集成、协同高效的监督体系。

就做好信访工作，会议强调，要抓好《信访工作条例》学习宣传工作，树立正确的信访工作理念，转变方式方法、干部作风，依法、及时、就地解决好群众合理诉求，切实做好新时代信访工作。要抓好突出信访问题专项治理，紧盯突出矛盾问题，着力推动领导包案工作制度化，逐一研究破解之策，力争尽快解决到位，推动重点案件案结事了。要切实加强基层治理，压实县区主体责任，扎实开展领导带头下访接访活动，突出控新治旧，层层传导压力，强化源头预防，深化“三清两建”工作，切实维护社会大局和谐稳定。

会议听取“十四五”十件大事涉及的风口产业发展、隋唐洛阳城国家遗址公园建设等情况汇报。会议指出，要进一步强化抓产业发展的意识，深刻认识到产业是城市发展的决定要素，牢固树立产业第一、产业优先意识，推动产业发展取得扎实成效，为实现万亿级经济总量目标提供强有力支撑。要集中精力抓风口产业发展，在着力推进十大产业集群的基础上，把更多精力用在发展新能源、新型显示材料、人工智能、生物医药等紧密关联风口、极具成长性的产业上，不断提升优势产业集聚效益。要扭住产业发展关键，紧盯龙头企业、重大项目，切实发挥龙头企业、重大项目示范引领效应；把科技产业社区作为重要平台，在中心城区率先打造一批高标准科技产业社区，聚合各类创新资源，孵化更多高成长性中小微科创企业；全力推进“三大改造”，以高成长性企业为重点，强力推进数字化改造，不断增强产业竞争力；持续深化“万人助万企”活动，选准重点帮扶企业，完善常态长效机制，为企业发展提供一流服务。要尽快完成《隋唐洛阳城遗址保护总体规划》等规划修编，尽快启动天街遗址保护展示贯通提升、宫城北区轴线遗址标识展示、玄武门遗址保护展示等已成熟项目，嵌入城市公共服务功能，融入文旅文创产业新业态，推动一批沉浸式文旅体验项目落地，打造与时代相适应的高品质城市公共空间，塑造洛阳最具特色的文化名片。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)