10日下午，洛阳—粤港澳大湾区企业家座谈会在深圳举行。河南省委常委、洛阳市委书记江凌出席。

洛阳—粤港澳大湾区企业家座谈会在深圳举行

推进产业共建 深化合作共赢

携手开创高质量发展新天地

江凌出席

10日下午，洛阳—粤港澳大湾区企业家座谈会在深圳举行。河南省委常委、洛阳市委书记江凌出席。

座谈会上，与会人员观看了洛阳城市宣传片，洛阳市政府进行了市情推介。

白云电气集团有限公司董事长胡德良、广州工业投资控股集团副总经理周亦武、深圳东部华侨城有限公司党委书记李彦忠、中电工业互联网有限公司董事长朱立锋、百度智能驾驶业务副总裁吴书林、美团政府事务副总裁潘子龙、佳都科技集团高级副总裁刘锋、深圳市铭可达集团董事长郑明强、深圳市投资控股有限公司产业发展管理部部长王川、中国(深圳)综合开发研究院副院长曲建，以及威盛电子股份有限公司、深圳市航盛电子股份有限公司、深圳奥雅设计股份有限公司、广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司、创维RGB公司、深圳拜波赫技术有限公司、广东科恒科技有限公司、维多利亚(香港)多元医疗技术公司、固高科技股份有限公司、博罗冠业电子有限公司等企业相关负责人先后发言。各位企业家围绕各自企业与洛阳产业发展的结合点，表达了期待抢抓发展机遇、参与洛阳发展、实现互利共赢的美好愿望。

江凌在座谈会上指出，当前，我国正在构建新发展格局，这对每个地方都是一次机遇性、竞争性、重塑性变革。要看到，我国产业格局发生了深刻变化，众多企业正在由参与国际分工为主向积极推动国内产业分工调整转变；我国市场条件发生了深刻变化，正在由更多依赖国际消费市场为主向以国内大市场为主转变；国内地区关系发生了深刻变化，各类资源要素正在由沿海地区集聚向在全国更大范围内配置转变。洛阳产业基础强、产业素养高、区位优势好、市场空间广，正在加快跳出原有的发展模式和路径，坚持以创新引领发展，努力在产业结构调整、发展动能转换上取得实质性突破，具有良好的发展潜力、巨大的发展空间。希望粤港澳大湾区的企业家抢抓构建新发展格局的战略机遇，更多关注内陆、关注洛阳，与洛阳携手开创高质量发展新天地。

江凌指出，当前，市场主体的投资取向正加快由以成本为取向的产业转移向以市场为取向的产业布局转变。希望各位企业家与洛阳协力推进产业共建，把握产业风口，整合各地优势资源，着力实现优势互补，不断提升产业竞争力；积极助力产业运营，充分发挥沿海发达地区在产业运营上的理念优势、经验优势，更好盘活洛阳资源，引进优质项目，为风口产业发展注入强劲动力；发挥粤港澳大湾区企业的技术创新优势、洛阳在中西部地区的示范带动优势，紧盯智慧城市、智能制造等新风口，在洛阳积极开展更多场景应用试验，有效积累经验做法，不断推向更广阔的中西部城市，推动企业持续做大做强。

江凌表示，洛阳市委市政府高度重视营商环境建设。我们将始终站在企业立场看问题、做工作，持续提升政府工作效率，着力营造市场化法治化国际化营商环境，在提升产业链完整度上下更大功夫，尽最大努力为企业到洛阳投资兴业创造良好环境、提供一流服务，让企业家安心办实业、全力促发展，努力实现地企共赢发展。

河南省政府驻广州办事处主任胡军，洛阳市领导王军、魏险峰等出席座谈会。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)