8日至10日，河南省委常委、洛阳市委书记江凌率队，到粤港澳大湾区的广东省珠海市、东莞市和深圳市考察对接项目。他强调，要坚持创新引领，紧盯风口产业，抓好精准招商，加快转型步伐，推动高质量发展不断取得新成效。

江凌率队到粤港澳大湾区考察对接项目

紧盯风口产业 加快转型步伐

推动高质量发展取得新成效

8日至10日，河南省委常委、洛阳市委书记江凌率队，到粤港澳大湾区的广东省珠海市、东莞市和深圳市考察对接项目。他强调，要坚持创新引领，紧盯风口产业，抓好精准招商，加快转型步伐，推动高质量发展不断取得新成效。

抢抓建设粤港澳大湾区的机遇，珠海正在打造粤港澳大湾区重要门户枢纽、珠江口西岸核心城市。8日下午，考察团来到珠海市，在广东省委横琴工委书记、珠海市委书记吕玉印，珠海市市长黄志豪，广东省委横琴工委副书记、省政府横琴办主任聂新平等陪同下，参观横琴粤澳深度合作区展示厅，考察横琴开发建设情况，深入了解粤澳深度合作区规划建设等方面的成功经验和创新做法。

珠海着力打造青春之城、活力之都，聚集了大批年轻人才。考察团成员先后到中海富华里、珠海城市阳台，察看特色商业综合体规划建设、年轻化业态引进情况，考察青年友好型城市建设、城市客厅打造、公共服务设施建设工作。在梅华城市花园，考察团一行还参观了城市游园、社区体育公园建设运营情况。

9日，在格力电器董事长董明珠陪同下，考察团参观格力总部展厅，并围绕深化智能制造、新能源等领域合作进行座谈交流。双方表示，要立足格力洛阳基地建设，持续走好高端化、智能化、绿色化之路，全面提升产业链现代化水平和企业经营质量效益，加快洛阳基地的新能源电池储能、智能装备以及冰洗等项目建设，实现格力与洛阳共赢发展。

半导体产业是我市重点谋划发展的风口产业。考察团先后来到位于珠海市的英诺赛科(珠海)科技有限公司和位于东莞市的广东光大集团中图半导体科技股份有限公司、天域半导体科技有限公司，考察半导体相关产品研发生产情况，围绕深化半导体产业发展探讨合作意向。英诺赛科董事长骆微微、广东光大董事长陈润光及总裁陈健民、天域半导体董事长欧阳忠及总经理李锡光等企业负责人表示，洛阳提出紧盯风口抓产业、着力培育半导体产业等新部署令人备受鼓舞，将积极对接沟通，深入考察调研，在半导体领域寻求合作空间，为洛阳发展作出积极贡献。

位于东莞市的小天才科技有限公司，主营儿童智能电话手表等产品。考察团在该公司首席执行官金志江陪同下参观智能电话手表生产线，并围绕深化合作进行座谈交流。双方表示，将立足洛阳文旅文创、交通区位等优势，紧盯沉浸式体验等新业态新模式，分析学生等受众群体新需求，在智能制造研学体验等领域谋求合作，积极在洛布局物流仓储区域中心，努力实现地企共赢发展。

华为是洛阳的重要合作伙伴。在东莞市华为松山湖园区，考察团实地察看园区建设情况，并与华为公司计算产品线副总裁朱照生等座谈交流，听取华为与洛阳在人工智能、智慧矿山等领域的合作情况介绍。双方表示，将抢抓人工智能风口产业新赛道，深化洛阳市区两级层面与华为的战略合作，开发更多大数据应用场景，推进华为公司与龙门实验室合作，在软件开发、工程师培育等方面拓展更多合作空间。会谈后，洛龙区与华为公司还签署了共建洛阳昇腾人工智能实验室协议。

在东莞期间，考察团还与东莞市委书记肖亚非、市长吕成蹊等市领导，以及世界莞商联合会的企业家代表等进行座谈交流。

深圳天安骏业集团是国内领先的智慧产城社区投资、运营、服务商。10日，考察团来到深圳市考察天安云谷产业社区，并与天安骏业董事长胡爱民等座谈交流。江凌表示，建设一批科技产业社区，是洛阳推进创新引领发展的重要抓手。天安骏业集团在产业社区建设运营方面拥有一流理念、经验和团队。希望双方聚焦风口产业，在洛合作打造高质量的产业社区，努力实现高科技产业、高品质生活的有机融合，吸引更多青年人才创业创新。随后，洛龙区与该集团签署战略合作协议，合作共建数创产业社区、科创飞地。

位于深圳的中国科技开发院，是经国家批准成立的科技开发机构。考察团在国开院党委书记、董事长杨斌陪同下，实地参观部分孵化企业，并围绕深化战略合作座谈交流。双方表示，要在洛阳合作共建企业孵化平台，借鉴国开院改革发展经验做法，积极对接粤港澳大湾区科研资源，推动更多适合洛阳产业特点的科创型中小企业落地，更好助推洛阳科研成果就地产业化。

在深圳前海方舟资产管理有限公司，考察团与前海方舟董事长靳海涛等举行座谈会，双方围绕进一步强化政府引导基金与市场化创投基金合作，充分发挥市场化创投基金优势，助力洛阳培育发展高成长性企业等达成广泛共识。考察团还到深圳证券交易所，与深交所党委书记、理事长陈华平就深化合作进行了座谈交流。

洛阳市领导王军、张玉杰、杨劭春、魏险峰、牛刚等分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)