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市委召开民营企业座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.03 08:33

市委召开民营企业座谈会
增强发展信心用好惠企政策加快创新步伐
在重振洛阳辉煌的新征程中实现更大发展
江凌主持 徐衣显出席

　　昨日，市委召开民营企业座谈会，深入了解我市民营企业在生产经营、项目建设中遇到的困难和问题，听取民营企业对市委市政府工作的意见建议，研究采取更加精准有效的助企纾困帮扶措施，推动民营企业高质量发展。市委书记江凌主持会议并讲话，市长徐衣显出席会议。

　　会上，洛阳航辉机械有限公司、洛阳餐旅集团、洛阳大华重工科技股份有限公司、海普半导体(洛阳)有限公司、洛阳中超新材料股份有限公司、洛阳中嘉控制技术有限公司、洛阳百科特科技发展有限公司、爱森生物科技有限公司、洛阳德平科技股份有限公司、洛阳雷斯达传动有限公司、洛阳力华工业气体有限公司、通河农副产品有限公司、河南国安建设集团有限公司、洛阳鹏程汽车有限公司、嵩县白云山旅游有限责任公司等15家企业负责人先后发言，对进一步加快民营经济发展提出意见建议。与会市领导及市直相关部门负责同志及时回应了企业关切。

　　江凌认真听取大家发言，围绕企业家关注的人才引育、企业家队伍建设、惠企政策落实、要素保障等问题与大家讨论交流，要求有关部门认真梳理企业提出的问题，及时加以解决，更好服务企业发展。他指出，从大家发言中，既看到了优化营商环境还有很大空间，也对发展好民营经济更加充满期待。希望广大企业家进一步增强发展信心，抢抓构建新发展格局的战略机遇，善于在危机中育先机、于变局中开新局，树立更大志向，在重振洛阳辉煌的新征程中实现更大发展；进一步用好惠企政策，用足用好国家、省、市出台的一揽子惠企纾困政策，让政策更快捷、更通畅、更精准地惠及企业；进一步加快创新步伐，始终把创新引领发展牢牢抓在手上，在推动创新成果产业化上着力，整合利用各类要素资源，更加善于依靠创新加快发展步伐、形成竞争优势。

　　江凌强调，洛阳市委市政府高度重视民营经济发展，将进一步制定好政策，采取好措施，在全社会营造更加尊重企业家、尊重人才的氛围，为民营经济发展当好坚强后盾。要进一步加大对民营企业的支持力度，广泛听取民营企业意见建议，聚焦企业反映的重点难点问题，拿出更多具体管用的措施，助推民营企业加快发展步伐。要持续加强洛阳企业家队伍建设，抓好商会组织和各类行业协会建设，制度化开展民营企业家培训工作，积极组织民营企业外出考察交流，推动民营企业家不断开阔视野、提升理念、提高素质。要及时解决好企业发展中遇到的问题，持续深化“万人助万企”活动，建立完善更加有效的企业问题收集、梳理、交办、跟踪、评价机制，为企业发展营造良好环境。

　　李新建、王军、孙延文、梁庆、魏险峰、任丽君等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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