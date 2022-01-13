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“六一”将至，儿童饮食消费提示来啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.31 12:07

　　明天就是“六一”儿童节了，不少家长会带着孩子买礼物、吃大餐，度过愉快的节日。今日，洛阳市市场监管局发布儿童饮食消费提示，请各位“大朋友”注意让小朋友们吃得健康、吃得安全、吃得科学。

　　选购食品要细辨，包装标签别忽视

　　正确选择食品购买渠道，到正规超市或固定销售门店，避免在流动摊贩处购买。不要购买来历不明或过期食品；细看食品包装，查看密封是否完好，真空包装食品是否出现漏气、胀袋等现象；看清食品标签，预包装食品上要有名称、规格、净含量、生产日期、配料表、保质期、产品标准、生产者的名称、地址和联系方式等基本内容。

　　请注意：食品要按照包装标识的条件贮存，打开包装后尽快吃完。

　　选择零食多留心，儿童营养要均衡

　　选购零食时，仔细辨别食品类别并查看配料表，尽量选择营养丰富的食品，优先选择含蛋白质、维生素和微量元素丰富的食品，多添加剂、多糖、多盐、多油的“四多”食品尽量少买，价格低廉、口感辛辣刺激、色泽艳丽的“问题五毛食品”坚决不买。鼓励孩子多吃蔬菜、水果和薯类，常吃奶类、豆类或其制品，适量吃一些鱼、禽、蛋、瘦肉。多选择蒸、煮、炖、煨等烹饪方式，避免吃没熟的食物。

　　请注意：零食好吃，但代替不了正餐，一日三餐应以谷类为主。

　　天热冷饮受喜爱，适时适量不贪多

　　夏日炎炎，饮料是孩子们的最爱。需要注意的是，不要空腹或正餐后立即喝冷饮，不要在剧烈运动后马上喝大量冷饮，不要喝冷饮后马上喝热水，以免刺激胃黏膜血管导致胃肠道功能紊乱，引发腹泻或咽部疼痛。另外，喝冷饮要适量，过量食用会影响食物中营养物质的吸收和消化，使消化道的温度降低过大，造成消化不良，甚至造成对消化道的伤害。

　　请注意：喝饮料不能替代喝水，白开水是最好的饮料。

　　特殊食品需慎食，刺激性食物当远离

　　小孩子由于吞咽等身体机能发育还不完善，吃颗粒状、果冻状和鱼类以及那些小巧、圆形、带核的水果，比如樱桃、龙眼、葡萄时要谨慎，防止发生呛入气管或噎住喉咙等危险。吃黏性较大的食品，比如粽子等，要先切成小块，防止黏在喉咙处引发危险。

　　请注意：小朋友禁止接触含酒精的食品或饮品，不要吃使神经兴奋的食品或饮料。

　　外出就餐讲究多，疫情防控需谨记

　　疫情防控期间外出就餐，避免去人员密集的餐厅。外出吃饭要选择食品卫生等级较高、食品安全条件较好、设施齐全的餐厅，查看有没有食品经营许可证等，实施“明厨亮灶”的餐厅是不错的选择。

　　请注意：提倡使用公筷公勺，鼓励分餐制，这也可以帮助小朋友养成定量取餐、按需进食、节约粮食的好习惯。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 吴银波)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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