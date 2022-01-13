洛阳市委研究促消费工作 将推出消费券、旅游年票优惠等活动

28日，市委召开经济运行调度会，专题研究促消费稳增长工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开经济运行调度会

专题研究促消费稳增长工作

江凌主持 徐衣显参加

28日，市委召开经济运行调度会，专题研究促消费稳增长工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取我市批发零售住宿餐饮行业运行情况汇报，与会市领导及市直有关部门负责同志结合工作实际，对完善促消费政策、着力稳定经济运行提出针对性建议。

会议指出，消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，事关保障和改善民生，对经济运行具有持久的拉动作用。各地各部门要提升站位，深入贯彻落实国家、省部署要求，统筹疫情防控和经济社会发展，积极应对疫情对消费的影响，有力促进消费恢复，有效提振市场信心，进一步巩固提升消费对经济发展的基础性作用。

会议强调，要在守牢外防输入防线基础上，有效激活市域内人员流动，在严格落实外地尤其是中高风险地区来(返)洛人员提前报备、赋码管理、核酸检测等防控要求的同时，分级分批开放市域内各类消费场所，切实保障消费供给，有效活跃消费市场。要发挥好消费券杠杆作用，聚焦家电、零售、餐饮、住宿等领域，用好财政资金，强化市县联动，带动企业参与，开展一系列促消费活动，激活市民消费意愿，使实物消费和服务消费得到强劲回补。要推出旅游年票惠民活动，面向学生群体发放暑期旅游年票，推出洛阳旅游年票打折优惠活动，加大市域内近郊游、乡村游、民宿游等营销推广力度，有效促进文旅消费复苏。要加大金融扶持力度，引导银行机构积极发展普惠金融，加大对实体经济特别是受疫情严重影响行业的金融支持力度，更好支持市场主体纾困发展。要强力推进升规纳统工作，进一步解放思想，出台优惠政策，落实落细统计助理员等惠企举措，充分调动企业升规纳统的积极性主动性，为全市经济稳运行稳增长作出更大贡献。

徐衣显、李新建、王军、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)