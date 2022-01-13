江凌会见我市公安系统受全国表彰的优秀模范集体和优秀人民警察代表 徐衣显、杨骁参加

28日，市委书记江凌会见我市公安系统受全国表彰的优秀模范集体和优秀人民警察代表。

28日，市委书记江凌会见我市公安系统受全国表彰的优秀模范集体和优秀人民警察代表。

日前，全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会召开，洛阳市公安系统3个集体和4名民警受到表彰。其中，洛阳市公安局政治部宣传处、宜阳县公安局张坞派出所获评“全国优秀公安基层单位”，洛阳市公安局110指挥中心获评“全国公安机关爱民模范集体”，洛阳市公安局洛龙分局刑侦大队警务技术二级主管韩作君获评“全国特级优秀人民警察”，洛阳市公安局民警范建国、洛阳市公安局西工分局刑事侦查大队大队长王百瑞、汝阳县公安局蔡店派出所所长刘少传获评“全国优秀人民警察”。

江凌代表市委市政府向受表彰的集体和个人表示热烈祝贺，向全市广大公安干警致以衷心感谢和崇高敬意。他说，近年来，洛阳市公安系统和全市公安干警忠诚履职、无私奉献，特别是通过政法队伍教育整顿有力提升了政治素质、思想素质、业务能力，在打击违法犯罪、维护社会大局稳定、保障人民生命财产安全、护航经济社会发展发展等方面作出了卓越贡献。此次受表彰的集体和个人就是全市公安队伍中的佼佼者，你们立足各自工作岗位，展现了全市公安队伍和政法系统队伍的良好风貌，充分证明洛阳公安是一支党和人民可以信赖的队伍，是一支能打仗、打胜仗的队伍。这份荣誉属于你们，属于公安系统，也属于全市人民。

江凌强调，今年是党的二十大召开之年，做好安保维稳工作意义重大。希望全市广大公安干警忠实践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，发扬连续作战、艰苦奋斗、勇于斗争的精神，全力防风险、保安全、护稳定，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，努力为全市发展大局再立新功，为党和人民争取更大光荣，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

徐衣显、杨骁、王军、张武清等参加会见。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)