洛阳市召开稳住经济大盘电视电话会议

昨日下午，我市召开稳住经济大盘电视电话会议，贯彻全国、全省会议精神，部署经济运行工作。

徐衣显在全市稳住经济大盘电视电话会议上强调

刻不容缓落实政策努力实现稳中求进

危中求机变危为机抢抓机遇跨越发展

昨日下午，我市召开稳住经济大盘电视电话会议，贯彻全国、全省会议精神，部署经济运行工作。市长徐衣显出席会议并讲话，强调要深入贯彻习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示精神，按照李克强总理讲话要求，把稳定经济运行作为二季度头等大事，对照国家33条稳经济措施和我省实施方案，刻不容缓贯彻落实、刻不容缓抢抓机遇、刻不容缓稳定发展，做到危中求机、变危为机，千方百计保生产经营、保物流畅通、保市场主体、保稳定就业、保基本民生，推动经济运行稳中求进。

徐衣显强调，一要正确认识形势，坚定发展信心。保持清醒认识，直面风险挑战，增强责任感、使命感、紧迫感，全面迅速落实国家、省出台的纾困解难、稳定就业等政策措施，坚定信心、迎难而上，抢抓机遇，跨越发展，努力实现上半年目标任务。二要坚持多措并举，确保政策直达。用足用好扩大留抵退税范围、延长社保费缓交、延期还本付息等政策，抓紧确定“四保”白名单，确保政策精准滴灌、直达快享。全面贯彻国务院10条举措、省16条措施和我市18条举措，做到疫断其路、货畅其流，促进产业链供应链稳定。高度重视“三夏”生产工作，扛稳粮食安全重任，开辟农机转运绿色通道，确保颗粒归仓。三要坚持项目为王，市场主体为大。加快推进百万吨乙烯、高铁、机场等重点项目，畅通项目审批“绿色通道”，打通要素保障“关键环节”，确保按时开工。做好“个转企、小升规、规改股、股上市、企转新”工作，发展直播经济、平台经济，推动各类市场主体做大做强。开展防范化解拖欠中小企业账款专项行动，严查各类涉企违规收费行为，一企一策、纾困解难。四要强化研判分析，科学精准调度。建立市县联动经济运行监测、研判、调度机制，强化监测分析，争取债券等支持，努力扩增量、遏减量、防变量。突出就业优先，持续扩大投资、促进消费，做好升规纳统，清单式、项目化条条落地、件件落实。五要增强忧患意识，统筹发展安全。从严从紧从实从细落实常态化防控措施，守住长周期不发生规模性疫情底线。统筹抓好安全生产、信访稳定、防汛抗旱、防范风险等工作，严防各类事故发生，维护社会大局稳定。

孙延文、李新建、梁庆、魏险峰、张武清、韩治群参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)