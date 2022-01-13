洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市召开稳住经济大盘电视电话会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 08:32

徐衣显在全市稳住经济大盘电视电话会议上强调
刻不容缓落实政策努力实现稳中求进
危中求机变危为机抢抓机遇跨越发展　　

　　昨日下午，我市召开稳住经济大盘电视电话会议，贯彻全国、全省会议精神，部署经济运行工作。市长徐衣显出席会议并讲话，强调要深入贯彻习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示精神，按照李克强总理讲话要求，把稳定经济运行作为二季度头等大事，对照国家33条稳经济措施和我省实施方案，刻不容缓贯彻落实、刻不容缓抢抓机遇、刻不容缓稳定发展，做到危中求机、变危为机，千方百计保生产经营、保物流畅通、保市场主体、保稳定就业、保基本民生，推动经济运行稳中求进。

　　徐衣显强调，一要正确认识形势，坚定发展信心。保持清醒认识，直面风险挑战，增强责任感、使命感、紧迫感，全面迅速落实国家、省出台的纾困解难、稳定就业等政策措施，坚定信心、迎难而上，抢抓机遇，跨越发展，努力实现上半年目标任务。二要坚持多措并举，确保政策直达。用足用好扩大留抵退税范围、延长社保费缓交、延期还本付息等政策，抓紧确定“四保”白名单，确保政策精准滴灌、直达快享。全面贯彻国务院10条举措、省16条措施和我市18条举措，做到疫断其路、货畅其流，促进产业链供应链稳定。高度重视“三夏”生产工作，扛稳粮食安全重任，开辟农机转运绿色通道，确保颗粒归仓。三要坚持项目为王，市场主体为大。加快推进百万吨乙烯、高铁、机场等重点项目，畅通项目审批“绿色通道”，打通要素保障“关键环节”，确保按时开工。做好“个转企、小升规、规改股、股上市、企转新”工作，发展直播经济、平台经济，推动各类市场主体做大做强。开展防范化解拖欠中小企业账款专项行动，严查各类涉企违规收费行为，一企一策、纾困解难。四要强化研判分析，科学精准调度。建立市县联动经济运行监测、研判、调度机制，强化监测分析，争取债券等支持，努力扩增量、遏减量、防变量。突出就业优先，持续扩大投资、促进消费，做好升规纳统，清单式、项目化条条落地、件件落实。五要增强忧患意识，统筹发展安全。从严从紧从实从细落实常态化防控措施，守住长周期不发生规模性疫情底线。统筹抓好安全生产、信访稳定、防汛抗旱、防范风险等工作，严防各类事故发生，维护社会大局稳定。

　　孙延文、李新建、梁庆、魏险峰、张武清、韩治群参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新方案公布！涉及洛阳市区小学、初...
  • 全国第一！洛阳6个项目入选“新时代百...
  • 今年年底前，洛阳将建成59个街道综合...
  • 洛阳今年将全面完成单体超市化农贸市...
  • 中考生速看！洛阳市2022年中招模拟考...
  • 洛阳今年87381人报名参加高考 全市设2...
  • 洛阳第七！全国城市传播百强榜揭晓
  • 总编一线行：富美宜阳，乡村“不一样...
  • 累了能歇脚，渴了有水喝！伊水游园新...
  • 洛阳中心城区今年将新增集中供热面积1...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    野燕麦

    走进美丽乡村 火龙庙

    红尘视觉 两个小精灵

    翠鸟
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605