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江凌到洛轴调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.25 22:51

江凌到洛轴调研时强调
转变观念振奋精神积极进取
加快实现脱胎换骨做强做大

　　25日，市委书记江凌深入洛阳LYC轴承有限公司调研企业改革发展工作，强调要把握机遇、转变观念，振奋精神、积极进取，加快改革发展，挺进高端市场，着力实现脱胎换骨、做强做大。

　　洛轴是国家“一五”期间建设的156项重点工程之一，在近70年的发展历程中为国家和地方经济社会发展作出了突出贡献。

　　江凌走进精密轴承事业部、风电轴承项目基地、轴承联合创新中心等研发生产一线，详细了解企业生产经营、项目建设、科技攻关等情况，鼓励企业抢抓产业风口，加快突破卡脖子关键技术，积极抢占风电、轨道交通、高端医疗装备等高端领域市场，着力实现产品结构优化、产业提质增效。

　　随后，江凌主持召开座谈会，深入研究谋划企业混改、退城入园、产业布局等工作。他指出，洛轴是拥有长期技术积淀的国有企业，肩负着重振洛阳轴承产业辉煌的时代重任。省委省政府高度重视洛轴改革发展，将企业国有股权全部划归洛阳，赋予我们更大经营自主权。下一步，要把握机遇、振奋精神，转变思维观念，摒弃等靠思想，切实增强加快发展的紧迫感，加快实现脱胎换骨、做强做大。要抢抓风口产业发展机遇和国家稳增长政策利好，持续加大技术改造和项目建设力度，瞄准进口替代，突破核心技术，不断扩大高端市场占有率。要加快推进企业混改，积极引入战略投资者，优化经营管理体制机制，最大限度激发企业活力。要加快退城入园步伐，创新产业投融资模式，推动洛龙洛轴新能源装备轴承智能化生产基地和宜阳洛轴基地项目尽快落地达效。洛轴班子要坚定信心、振奋精神，大力营造积极进取、干事创业浓厚氛围，真正干出新业绩、展现新气象。江凌强调，各级领导干部要坚持一线工作法，多深入各类企业现场办公，解剖麻雀、破解难题，想方设法推动在建和在谈重大产业项目落地，确保经济平稳健康发展。

　　王军、张玉杰、侯占国、张汉智等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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