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市委召开创建“五星”支部引领城乡基层治理工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.25 20:51

市委召开创建“五星”支部引领城乡基层治理工作推进会
助推城乡基层党支部干事创业争星晋级
提升基层治理体系和治理能力现代化水平
江凌讲话 杨骁主持

　　25日，市委召开创建“五星”支部引领城乡基层治理工作推进会，深入贯彻中央关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的部署要求，落实省委相关要求，就我市创建“五星”支部引领城乡基层治理工作进行安排部署。

　　市委书记江凌出席会议并讲话。市委副书记、政法委书记杨骁主持会议，市委常委、组织部部长何伟作具体部署。

　　按照省委部署要求，立足洛阳实际，我市结合落实产业发展“136”工作举措、城市提质“351”工作举措、乡村振兴“151”工作举措，制订了《洛阳市创建“五星”支部引领乡村治理实施办法》《洛阳市创建“五星”支部引领城市基层治理实施办法》，着力以创建“五星”支部统领城乡基层治理，为扎实推进经济社会发展重点工作提供坚强组织保证。

　　江凌指出，创建“五星”支部引领基层治理，是省委确定的抓基层党建工作的重要抓手，是评价基层党建工作成效的重要标准，也是今后党委书记抓基层党建述职评议的主要内容。各地各部门要提升政治站位，深刻认识抓好“五星”支部创建的重要意义，认真贯彻落实省委部署要求，结合各自实际明确创建重点、完善推进机制，有效助推城乡基层党支部干事创业、争星晋级，不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

　　江凌强调，各县区党委主要负责同志要亲自抓谋划、抓落实。要把准创建工作内容和具体要求，深入研究省、市部署要求，紧盯“五星”支部创建内容、评价标准、认定办法、奖励机制以及软弱涣散党支部处置机制等重点，深入开展走访调研，拿出可量化可考核的创建标准，指导社区、农村党支部分类确定创建内容，扎实开展创建活动。要压实乡镇(街道)党组织责任，统筹好相关部门力量，切实形成工作合力。要坚持大员上阵，县乡两级书记带头抓好问题突出支部的创建工作，发挥好示范带动作用，高质量完成创建任务。

　　江凌指出，要强化工作统筹，以创建“五星”支部有力推动全局性重点工作迈上新台阶。要把创建“五星”支部和做好“三项重点工作”融会贯通起来，有力保障重点工作推进，确保“五星”支部创建取得实实在在效果。要坚持分级分类创建，既立足支部基础条件，又强化“跳一跳摘桃子”的拼抢劲头，严格标准、摸清底数、做好梳理，从严从实抓好创建，坚决避免形式主义。要着力创新“自选动作”，在落实好省、市创建任务基础上，鼓励各县区因地制宜、大胆探索，有效建强基层支部、改善基层治理、推动基层发展。

　　江凌强调，要建立科学有效的工作机制。持续深化各地各部门探索形成的各项行之有效的基层党建工作机制，落实落细省委、市委提出的乡镇(街道)领导干部普遍直接联系群众、矛盾问题“村报告、乡处理、县办结”以及农户与合作社“绑定”发展、合作社与龙头企业“绑定”发展等新机制，建立健全常态化工作推进机制，加强研判调度，做好跟踪问效，确保我市创建“五星”支部工作取得显著成效、走在全省前列。

　　会议以视频会议形式召开，各县区设分会场。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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