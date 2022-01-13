昨日，市委召开专题会议，研究政协组织建设工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究政协组织建设工作

江凌主持 徐衣显、杨骁、杨炳旭参加

昨日，市委召开专题会议，研究政协组织建设工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取市政协关于全省政协系统贯彻落实中央、省委政协工作会议精神进展情况“回头看”工作推进会精神及我市贯彻落实建议的汇报，与会市领导及市直有关部门负责同志结合工作实际，坚持问题导向和目标导向相结合，对扎实推进政协组织建设提出针对性建议。

会议指出，人民政协是国家治理体系的重要组成部分。各地各部门要坚持以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想武装头脑、指导实践、推动工作，持续推进党中央、省委、市委关于政协工作的决策部署在洛阳落地落实。

会议强调，要着力配强基层政协工作力量，严格落实中央精神和省委要求，在解决基层政协“两个薄弱”问题上再加力，确保有人干事、有效履职。要持续加强政协制度建设，建立健全政协年度协商计划工作机制，做实县级领导领办督办重点提案工作，紧盯党委工作重点，扎实搞好调研，精选协商议题，加强跟踪问效，在融入中心、服务大局中彰显更大担当作为。要抓好政协委员队伍建设，从严加强管理，定期组织培训，完善履职评价激励制度，不断提高政协委员履职能力水平。

徐衣显、杨骁、杨炳旭、李新建、王飞、王军、孙延文等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)