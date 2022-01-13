洛阳市举行学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会

24日，我市举行学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会，动员洛阳青年牢记殷殷嘱托，坚定理想信念，勇担时代使命，砥砺奋进成长，争当重振洛阳辉煌的主力军，在现代化建设新征程中展现青年担当。市委书记江凌出席会议并讲话。市委副书记、政法委书记杨骁主持会议。

我市举行学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会

争当重振洛阳辉煌的主力军

在现代化建设新征程中展现青年担当

江凌讲话 杨骁主持

24日，我市举行学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会，动员洛阳青年牢记殷殷嘱托，坚定理想信念，勇担时代使命，砥砺奋进成长，争当重振洛阳辉煌的主力军，在现代化建设新征程中展现青年担当。市委书记江凌出席会议并讲话。市委副书记、政法委书记杨骁主持会议。

座谈会上，团干部代表李华敏、团员代表邓雅文、青年文明号代表刘江伟、青年突击队代表尤炎丽、青年志愿者代表王阿龙、青联代表畅杨杨、青年社会组织代表吴迪、青年社会组织代表李波波、青年五四奖章获奖集体代表刘希林、青年五四奖章获奖个人代表夏金磊、高校团干部代表曹嘉、少先队辅导员代表陈伟先后作了发言，分享学习体会、奋斗经历和成长感悟。

江凌与大家一起交流学习习近平总书记重要讲话精神的感悟。他指出，习近平总书记的重要讲话，全面回顾了一百年来共青团坚定不移听党话、跟党走的奋斗历程，深刻阐明了共青团和青年工作的宝贵经验，对当代青年寄予殷切期望，对做好新时代共青团工作提出明确要求，具有很强的政治性、思想性、战略性、指导性，为我们推动新时代共青团事业不断迈上新台阶提供了根本遵循。习近平总书记的重要讲话，饱含党中央对青年一代的亲切关怀和对共青团事业的高度重视，倾注了无限关爱，寄托了无限希望。全市各级各部门和广大青年要认真学习总书记重要讲话精神，深刻领悟精神实质，细化贯彻落实举措，做好结合转化文章，推动习近平总书记重要指示要求落到实处，为重振洛阳辉煌贡献更多青春力量。

江凌强调，洛阳自古以来便是一座青年之城、活力之城，洛阳历史上的每一次出彩都与青年密不可分。当前，洛阳发展已经站在新的历史起点上，市委聚焦建强副中心、形成增长极，提出以创新引领发展、在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，我们比以往任何时候都更渴求青年人才参与其中、勇挑重担、奋力拼搏。为更好吸引青年、留住青年、成就青年，市第十二次党代会明确提出要建设青年友好型城市，洛阳对青年的吸引力、感召力持续增强。广大青年赶上了洛阳高质量发展的好时代，也恰逢人生出彩的好时代，既肩负重大使命，也拥有广阔舞台，更具备良好环境。希望广大青年热爱洛阳、留在洛阳、扎根洛阳、建设洛阳，永葆朝气活力、不断奋勇前进，用青春智慧和汗水实现人生价值、共建美好洛阳。

江凌指出，全市广大青年要牢记嘱托，努力成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，争当重振洛阳辉煌的主力军。要听党话、跟党走，传承红色基因，坚定政治信仰，让听党话、跟党走的信念成为青年的自觉追求。要有理想、敢担当，把人生理想融入国家和民族的事业中，增强责任感使命感，在洛阳现代化建设新征程中勇挑重担。要勤学习、强本领，把握时代趋势，加强学习研究，在工作中不断增长才干、练就本领，争当时代“弄潮儿”。要能吃苦、肯奋斗，多到国家建设的一线、项目攻关的前沿、条件艰苦的基层，在担苦、担难、担重、担险中经受锻炼、增长才干。要重品行、树形象，打牢道德根基，倡树文明新风，锤炼工作作风，以实际行动让清风正气、蓬勃朝气成为青年群体主旋律。

江凌强调，全市各级共青团组织要积极发挥作用，着力推动广大青年在新时代建功立业。要积极引领青年思想进步，用好互联网平台，积极探索更多适合青年代际特点的思想政治引领方式，让革命薪火代代相传；积极助力青年干事创业，支持引导建立各领域青年创业组织，加强与先进地区交流互动，不断更新发展理念，更好服务带动青年在创新创业中当先锋、打头阵；积极服务青年成长成才，始终扎根青年，深入了解青年成长过程中的思想状态和关心事、烦心事，持续推动共青团改革向纵深发展，让广大青年感受到组织的关爱在身边、在眼前；全面加强自身建设，坚持目标导向与问题导向相结合，走好中国特色社会主义群团发展道路。广大共青团干部要坚定理想信念，提升能力本领，锤炼优良作风，保持清正廉洁，不断增强党对青年的凝聚力和青年对党的向心力。各级党委(党组)要更加关心青年工作，更加重视共青团组织建设，及时研究解决共青团事业发展中的实际问题，推动形成全社会共同关爱青年成长、推动共青团事业高质量发展的浓厚氛围。

何伟、王飞、王军、贺敏等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)